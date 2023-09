Bayern-PK heute im Live-Ticker: Gibt es noch einen Last-Minute-Deal, Herr Tuchel?

Von: Melanie Gottschalk

Bayern-Trainer Thomas Tuchel stellt sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach den Fragen der Journalisten. © Markus Fischer/imago

Vor dem Spiel gegen Mönchengladbach stellt sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. Auch der Deadline Day dürfte ein Thema sein. Der PK-Live-Ticker.

München – Dem FC Bayern ist der Saisonstart geglückt. Nach den Sorgenfalten aufgrund der mäßigen Leistung im Supercup gegen Leipzig konnte der deutsche Rekordmeister in den ersten beiden Spielen gegen Werder Bremen und den FC Augsburg seine Stärke ausspielen, vor allem Münchens neue Nummer Neun, Harry Kane, drehte direkt auf. Nun aber reist der FC Bayern zum großen Angstgegner Borussia Mönchengladbach.

Angstgegner Borussia Mönchengladbach? Starke Punkteausbeute gegen FC Bayern

Die Fohlen konnten seit 2011 starke 35 Punkte gegen den FC Bayern holen – Ligarekord. In den vergangenen fünf Partien ging die Elf von Neu-Trainer Gerardo Seoane nie als Verlierer vom Platz. Die Münchner sind gewarnt.

Doch anders als bei der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist Borussia Mönchengladbach der Saisonstart nicht gelungen, nach einem 4:4 gegen den FC Augsburg am ersten Spieltag mussten die Galdbacher eine herbe 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen einstecken. Vor allem in der Defensive hakt es noch gewaltig. Gegen Harry Kane sollten den Fohlen dort aber keine Fehler unterlaufen, sonst könnte das ein lockerer Sieg für den FC Bayern werden. Und das gilt es aus Sicht der Gladbacher zu verhindern.

„Holding Six“ für Thomas Tuchel? FC Bayern bastelt am Last-Minute-Transfer

Das Spiel am Samstag (2. September) dürfte jedoch nicht das einzige sein, was an diesem Freitag (1. September) interessiert. Denn um 18 Uhr schließt in Deutschland das Transferfenster, es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch zu Last-Minute-Deals kommt. Beim FC Bayern könnte auf der Zielgeraden doch noch die von Tuchel gewünschte „Holding Six“ verpflichtet werden. Denn der deutsche Rekordmeister soll sich bereits mit Joao Palhinha vom FC Fullham einig sein, Knackpunkt ist aber offenbar noch die Ablösesumme.

Es dürfte also ein spannender Tag werden, auch für Thomas Tuchel. Die aktuellen Transfer-News können Sie auch in unserem Live-Ticker nachlesen, der Bayern-Trainer wird dazu sicher auch auf der Pressekonferenz befragt werden. Los geht es um 11.30 Uhr. (msb)