Bayern-PK heute im Live-Ticker: Geht Nagelsmanns Cancelo-Plan auch gegen Wolfsburg auf?

Von: Christoph Klaucke

Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz des FC Bayern. © Frank Hoermann/Imago

Der FC Bayern ist in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg zu Gast. Die Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann im Live-Ticker.

München – Der FC Bayern kann doch noch gewinnen. Im DFB-Pokal überrollte der Rekordmeister hilflose Mainzer mit 4:0. Jetzt soll nach drei Remis in Folge auch in der Bundesliga der erste Sieg des Jahres her – auswärts beim VfL Wolfsburg. Wie das gelingen soll und ob Neuzugang Joao Cancelo nach seinem Traum-Debüt auch in der Liga wieder ran darf, weiß Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der am Freitag um 13 Uhr auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße Rede und Antwort steht.

Julian Nagelsmann Geboren am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Größe: 1,90 m Bisherige Stationen als Profi-Trainer: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München (seit 2021) Titel als Trainer: Deutscher A-Jugend-Meister (2014), Deutscher Meister (2022), DFL-Supercup-Sieger (2021, 2022)

FC Bayern trifft auf Lieblingsgegner: Rekordmeister zu Gast in Wolfsburg

Dem FC Bayern droht am Wochenende der Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Das liegt daran, dass der Rekordmeister erst am Sonntag (um 17.30, bei tz.de im Live-Ticker) den Spieltag beschließt. Somit können die Verfolger Union Berlin (ein Punkt Rückstand) und RB Leipzig (zwei Punkte Rückstand) einen Tag zuvor vorbeiziehen. Die Bayern müssen also nachziehen, sollte die Konkurrenz ihre Hausaufgaben erledigen.

Die Nagelsmann-Elf reist hierfür zum Lieblingsgegner nach Wolfsburg. Gegen keine andere Mannschaft aus der Liga weist der FC Bayern eine so hohe Siegquote (78 Prozent) und einen so hohen Punkteschnitt (2,49) wie gegen die Wölfe auf, seit über acht Jahren gab es keine Niederlage mehr. Zudem kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Niko Kovac, der vor dem Duell stichelte. Doch Joshua Kimmich wischte den Kovac-Spruch mit einem Satz weg.

Video: Nagelsmann lobt Cancelo: „Extrem gute Kreativität“

Joao Cancelo vor Bundesliga-Premiere: Lässt Nagelsmann Bayern-Neuzugang nach Traum-Debüt erneut ran?

Die Frage, die sich die meisten Bayern-Fans stellen, ist die nach einem Startelfeinsatz von Joao Cancelo. Der Außenverteidiger, der nur wenige Stunden nach seinem Transfer ein Traum-Debüt feierte, könnte nur vier Tage nach dem Mainz-Spiel gegen Wolfsburg seine Bundesliga-Premiere geben. Doch bei aller Euphorie ist auch Vorsicht angesagt: Ein Portugal-Insider warnt wegen Bayern-Neuzugang Joao Cancelo vor „komplizierten Situationen“.

Thomas Müller traut dem Braten noch nicht so ganz. Bringt der Sieg gegen Mainz nach der Ergebniskrise auch in der Bundesliga die Wende? „Ich bin auch lange genug dabei, um zu wissen, dass wir es uns in jedem Spiel wieder erarbeiten müssen. Es geht immer bei 0:0 los“, warnte der Bayern-Anführer. „Jetzt warten wir mal mit den großen Analysen.“ In der Liga sei man „absolut in der Bringschuld, das muss uns bewusst sein.“

FC Bayern: PK mit Nagelsmann heute im Live-Ticker

Bis auf die Langzeitrekonvaleszenten um Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui und Sadio Mané kann Trainer Julian Nagelsmann wohl aus dem Vollen schöpfen. Gut möglich, dass der 35-Jährige seiner Pokal-Truppe erneut das Vertrauen schenkt. Alternativen für eine Rückkehr in die Startelf wären Alphonso Davies und Leon Goretzka.

Keine Option mehr ist Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer, der nach seinem Leihwechsel zu Manchester United in England verspottet wird. Verfolgen Sie die Pressekonferenz des FC Bayern mit Julian Nagelsmann heute ab 13 Uhr hier im Live-Ticker. (ck)