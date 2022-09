Bayern-PK mit Nagelsmann im Live-Ticker: Müssen die Neuzugänge wieder auf die Bank?

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann beantwortet auf der PK die Fragen der Medien. © Eduard Martin/Imago

Der FC Bayern ist in der Bundesliga bei Union Berlin zu Gast. Vor dem Spitzenspiel steht Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der PK Rede und Antwort.

Spieltags-PK mit Trainer Julian Nagelsmann, Freitag, 12.30 Uhr

Nagelsmann hat Luxusproblem: Neuzugängen droht wieder die Bank

Spitzenspiel an der Alten Försterei: FC Bayern zu Gast bei Union Berlin

Dieser Live-Ticker wird laufend aktualisiert

München – Das Transferfenster in der Bundesliga ist geschlossen. Anders als in den vergangenen Jahren wurde der FC Bayern nicht mehr auf den letzten Drücker aktiv. Der Fußball auf dem grünen Rasen rückt nun wieder verstärkt in den Mittelpunkt.

Julian Nagelsmann dürfte dieser Umstand nur recht sein. Der Bayern-Trainer gibt am Freitag, um 12.30 Uhr auf der Pressekonferenz einen Ausblick aufs Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Union Berlin (Samstag, 15.30 bei tz.de im Live-Ticker). Beim 5:0 im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln warf Nagelsmann zuletzt die Rotationsmaschine an und schonte einige Spieler. Was ist diesmal zu erwarten?

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker – Nächste Rotation gegen Union Berlin?

Nichts geht mehr: Der Deadline-Day am Donnerstag ist Geschichte. Der FC Bayern München hatte in dieser Transferperiode seine Hausaufgaben schon frühzeitig erledigt. Ideen haben die Macher aber immer. Sportvorstand Hasan Salihamidzic verriet nach Transferschluss Details zu Haaland, Ronaldo und Kane. Trainer Julian Nagelsmann dürfte nun aber erstmal froh sein, Planungssicherheit zu haben und zu wissen, welchen Kader er zur Verfügung hat. Auch Bouna Sarr bleibt beim FC Bayern.

Gegen Köln ließ Nagelsmann mit Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Mathys Tel drei vielversprechende Neuzugänge erstmals von Beginn an von der Leine. Gravenberch und Tel erzielten sogar die ersten beiden Treffer beim 5:0-Sieg. Nagelsmann hatte die Startelf-Debüts bereits im Vorfeld angekündigt.

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker – Luxusproblem droht

Nagelsmann hat derzeit ohnehin die Qual der Wahl. Alle angeschlagenen Spieler sind wieder einsatzfähig und auch die zuletzt verletzten Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting sind wieder fit. Beide wurden in Köln eingewechselt, Goretzka traf zum Endstand.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Nun droht dem FC Bayern ein neues Luxusproblem und ein Dreikampf zwischen Goretzka, Mittelfeld-Juwel Gravenberch und dem zuletzt gesetzten Marcel Sabitzer. Mal sehen, was sich Nagelsmann diesmal ausdenkt. In unserem Live-Ticker zur PK, am Freitag ab 12.30 Uhr, verpassen Sie keine Aussage des Bayern-Trainers. (ck)