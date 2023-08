Transfer-Absage der Bayern-Bosse? Tuchel-Aussage lässt tief blicken

Von: Marius Epp, Florian Schimak, Manuel Bonke

Der FC Bayern startet am Freitagabend beim SV Werder Bremen in die neue Saison. Nicht nur wegen des Transfers von Harry Kane gibt‘s genügend Gesprächsbedarf.

München/Bremen – Endlich wieder Bundesliga!

Der FC Bayern München bestreitet seinen Saisonauftakt beim SV Werder Bremen. Abendspiele im Weserstadion? Kein einfaches Unterfangen. Allerdings haben sich die Münchner im Sommer prominent verstärkt.

Harry Kane kam für über 100 Millionen von Tottenham Hotspur zum Rekordmeister. Auch für Minjae Kim griffen die Bayern tief in die Tasche. Daher gibt es rund um die Auftaktpartie genügend Gesprächsstoff.

So wird man gespannt sein, wie Thomas Tuchel seine Startelf auswählen wird. Der Bayern-Trainer wird die bereits vor dem Spiel erläutern.

Wir fassen für Sie die Stimmen zur Partie des FC Bayern bei Werder Bremen zusammen.

Thomas Tuchel wird seine Aufstellung vor dem Bremen-Spiel erklären. © IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Tuchel vor dem Spiel auf DAZN über ...

... sein Bauchgefühl: „Wir haben uns letzte Woche gut vorbereitet gefühlt und haben es nicht auf den Platz gebracht. Wir haben nahtlos angeknüpft an die Trainingsleistung und fühlen uns gut vorbereitet.“

... die Änderungen: „Nur inhaltlich gewinnst du kein Spiel. Und nur mit Einstellung auch nicht. Unsere Video-Analyse war kürzer als nötig. Wir haben heute taktisch etwas geändert, damit die Jungs besser ins Kombinieren kommen. Es gilt, den nächstens Schritt zu gehen.“

... die angebliche Absage der Bayern-Bosse zu seinem Transfer-Wunsch der „Holding Six“: „Das kommentiere ich nicht. Solche Meetings bleiben hinter verschlossenen Türen. Ich weiß, was daraus gemacht wird. Wir haben einen Kader, der es möglich macht, dass wir besser spielen als zuletzt.“

... die vielen Änderungen im Vergleich zum Supercup: „Minjae wollten wir nicht überfrachten. Er hat die Persönlichkeit, ein Führungsspieler zu sein. Bei de Ligt fehlen ein paar Prozent. Serge hat sich leider verletzt und Leon brauchen wir heute wegen der Größe, wir erwarten viele lange Bälle und Standards.“

Jan Christian Dreesen (CEO, FC Bayern) vor dem Spiel über DAZN über ...

.... seine ersten Wochen beim FC Bayern: „Die ersten Wochen waren sehr anstrengend, grundsätzlich können wir ein gutes Fazit ziehen. Wir haben tolle Neuzugänge geholt um Raphael Guerreiro, Minjae Kim, Konrad Laimer und Harry Kane.

.... Harry Kane und ob er stolz auf solch einen Mega-Transfer sei: „Stolz ist der falsche Begriff. Ich freue mich darüber, dass wir den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Bundesliga holen konnten. Klar, wir haben uns bis zur Decke gestreckt. Wir fühlen uns dabei trotzdem gut. Wir haben uns in den letzten Jahre was zur Seite gelegt und wir haben jetzt einen Stürmer auf seinem Top-Level geholt. Ich erinnere daran, dass Robert Lewandowski mit 32 Jahren die 42 Tore geschossen hat.“

... die Ablöse von 100 Millionen und ob dies eine Last würden könnte: „Harry will die Verantwortung, er will diese Last. Er will Verantwortung übernehmen.“

... den Wunsch von Trainer Tuchel nach einer „Holding Six“: „Wir haben unseren Transfer-Ausschuss, da besprechen wir viel. Wir haben aktuell eine klasse Mannschaft und ja, wir wollen unsere Mannschaft besser machen. Das Transferfenster ist noch zwei Wochen auf, schauen wir mal, was bis dahin passiert.“

... den möglichen Neuzugang Daniel Peretz: „Wir diskutieren keine Namen, wenn sie nicht fix sind. Daniel Peretz ist ein guter Junge. Wir sind happy, dass Manuel Neuer ein Stück weit näher am Comeback ist. Ich bin sicher, dass er früher ins Mannschaftstraining einsteigt, als wir denken.“

... Manuel Neuer und ob wir ihn noch vor der Winterpause zwischen den Pfosten sehen: „Ich denke schon, ja.“

Ole Werner vor der Partie bei Sat.1 über...

... das Duell mit den Bayern: „Es ist die schwerstmögliche Aufgabe. Beide Mannschaften sind noch nicht komplett, was den Kader angeht. Beide sind noch in der Findungsphase.“

... die Zukunft von Niclas Füllkrug: „Ich gehe optimistisch an die Sache heran. Niclas ist hier sehr glücklich. Wir wollen den Weg gemeinsam fortsetzen. Der Fußball ist so, dass es für einen Verein wie Werder Bremen keine komplette Gewissheit gibt.“

... Harry Kane: „Es ist nicht nur ein Spiel gegen Harry Kane, sondern gegen eine Weltklasse-Mannschaft.“

