Live-Ticker: FC Bayern empfängt nach Tottenham-Gala die TSG Hoffenheim

Nach dem grandiosen 7:2-Erfolg gegen Tottenham empfängt der FC Bayern München die TSG Hoffenheim in der heimischen Allianz Arena. Wir berichten im Live-Ticker.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim -:- (-:-), Anstoß: Samstag, 5. Oktober, 15.30 Uhr

FC Bayern München: Bank: TSG 1899 Hoffenheim: Bank: Tore: Schiedsrichter: Tobias Stieler

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom der Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim. Der Anstoß in der Allianz Arena erfolgt um 15.30 Uhr. +++

Vorbericht: FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim im Live-Ticker

München - Nach der Kür ist vor der Pflichtaufgabe beim FC Bayern München. Nach der Gala-Vorstellung in der Champions League am Dienstagabend gegen Tottenham will der deutsche Rekordmeister den Schwung aus der Königsklasse mit in die heimische Liga nehmen. Dort empfängt das Team von Trainer Niko Kovac die TSG Hoffenheim. Die Mannschaft aus dem Kraichgau wartet nun mehr seit vier Spieltagen auf einen Sieg und die Chancen stehen gut, dass das Team von Alfred Schreuder über das Wochenende hinaus auf einen Dreier warten muss.

Denn gegen den Tabellenführer aus München gilt es für die TSG ein extrem dickes Brett zu bohren. Die Bayern wollen gegen Hoffenheim ihren wettbewerbsübergreifenden vierten Sieg in Folge feiern und wenn man so auftritt, wie in der zweiten Halbzeit gegen Tottenham steht diesem Vorhaben auch nichts im Weg. Niko Kovac muss für die Partie gegen die TSG auf Lucas Hernandez (Knie), sowie Leon Goretzka (Oberschenkel) und Fiete Arp (Kahnbeinbruch) verzichten. Ein Einsatz von David Alaba (Rippen) ist derzeit noch fraglich.

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim: Geschwächte Kraichgauer zu Gast in München

Mit Vierfachtorschütze Serge Gnabry, der erneut seinen speziellen Torjubel zeigte, kann der Bayern-Trainer aber auf den besten Mann vom 7:2-Erfolg über Tottenham zurückgreifen. Auch Robert Lewandowski darf am Samstag erneut auf seine rekordverdächtige Torjagd gehen - und Thomas Müller? Der frühere Nationalspieler scheint in dieser Spielzeit noch etwas außen vor zu sein, wie tz.de* berichtet. Schreuder hingegen muss neben seinen beiden Top-Stürmern Ishak Belfodil (Mandelentzündung) und Andrej Kramaric (Knie) wohl auch auf seinen Kapitän Kevin Vogt (Oberschenkel) verzichten.

Dementsprechend dezimiert gehen die Kraichgauer in das Duell gegen den Tabellenführer. Dass die Münchner aber dennoch wachsam sein müssen, zeigt das erste Heimspiel des FC Bayern in dieser Saison. Da ließ sich die Kovac-Truppe von einer mutigen Berliner Hertha den Schneid abkaufen und kam nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Das sollte am Samstag nicht passieren, wenn man den Schwung aus der Königsklasse mit in die Länderspielpause nehmen will.

