FC Bayern macht nach Torwart-Streit um Nübel ernst: Brazzo kontaktiert wohl Gladbach-Keeper Sommer

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Nach dem Saison-Aus von Manuel Neuer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Torwart. Eine heiße Spur führt zu Gladbachs Keeper Yann Sommer.

München – Nach dem Saison-Aus von Kapitän Manuel Neuer (36) herrscht Aufruhr an der Säbener Straße. Fieberhaft fahnden die Entscheider rund um Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) nach einer Lösung für den verletzungsbedingten Ausfall des langjährigen Stammkeepers. Beim FC Bayern ist ein waschechtes Torwart-Problem entstanden.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 (Alter 33 Jahre), Morges, Schweiz Position: Torwart Verein: Borussia Mönchengladbach Vertrag bis: 30.06.2023

FC Bayern: Zwei Torhüter für die Rückrunde zu wenig – Münchner brauchen Torwart mit Spitzenniveau

Klar ist: Allein mit Dauer-Backup Sven Ulreich (34) und Nachwuchs-Keeper Johannes Schenk (19) zwischen den Pfosten wird es für den Rekordmeister nicht reichen, um erfolgreich auf allen drei Hochzeiten zu tanzen. Im Achtelfinale der Champions League wartet mit dem Star-Ensemble von Paris Saint-Germain um das gefürchtete Offensiv-Trio Neymar-Mbappe-Messi ein echter Brocken auf die Münchner.

Der Kader des FC Bayern München in der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

Es muss also ein Winter-Neuzugang her, der das Zeug hat, mindestens bis zum Saisonende als Stammtorwart auf Spitzenniveau zu spielen. Transferziel Nummer eins der Bayern-Bosse ist Alexander Nübel (26), der seit 2021 an die AS Monaco verliehen ist. Doch ob der Ex-Schalker den Weg zurück an die Säbener Straße findet, scheint aktuell mehr als fraglich.

Rückholaktion von Nübel steht auf der Kippe – Verhältnis mit FCB-Torwarttrainer Tapalovic zerrüttet

Denn die Bayern besitzen keine Rückholklausel in Nübels Leihvertrag. Die Konsequenz: Für den 26-Jährige wäre eine Ablösesumme fällig. Bislang zeigte die AS Monaco kein Interesse daran, ihren Stammtorwart vor Saisonende abzugeben. Bereits am 28. Dezember kehrt der Klub aus dem kleinen Fürstentum in den Ligabetrieb zurück. Bis dahin einen Ersatz für Nübel zu finden, ist quasi unmöglich. Noch dazu haben die Monegassen bereits ihr Interesse bekundet, Nübel über den Sommer 2023 hinaus zu halten.

Des Weiteren zeigt sich die Nübel-Seite äußerst angriffslustig. Erst vergangenen September machte der Torwart deutlich, nicht für die Münchner spielen zu wollen, solange Manuel Neuer noch aktiv ist. Dessen Vertrag läuft allerdings noch bis 2024. Zudem gilt das Verhältnis zwischen Nübel und Torwarttrainer Toni Tapalovic (42), einem engen Vertrauten von Neuer, als zerrüttet.

Das bestätigte nicht zuletzt Nübel-Agent Stefan Backs. Neuers Berater Thomas Kroth schoss daraufhin zurück. Zwischen der Neuer- und der Nübel-Seite fliegen Giftpfeile, der Torwart-Streit beim FC Bayern ist endgültig eskaliert.

Bayern-Bosse halten Ausschau nach Torwart-Alternativen – heiße Spur führt zu Yann Sommer

Die Bayern-Bosse müssen sich wohl oder übel nach Alternativen umsehen. Kroatiens Elfmeterheld Dominik Livakovic (27) soll beim Rekordmeister auf der Liste stehen, auch der mehrfache Champions-League-Sieger Keylor Navas (36) wurde zuletzt gehandelt. Als Plan B gilt auch Marokkos Keeper Bono (31). Doch die heißeste Spur führt bislang zu Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach.

Steht beim FC Bayern als Neuer-Ersatz auf der Wunschliste: Gladbach-Keeper Yann Sommer. © IMAGO / Laci Perenyi

Wie Sky berichtet, haben die Bayern bereits Kontakt zum Schweizer Nationalkeeper aufgenommen. Sommers Vertrag läuft 2023 aus, eine Verlängerung ist aktuell nicht in Sicht. Vielmehr soll sich der Torwart mit einem Abgang aus Mönchengladbach beschäftigen – spätestens im Sommer, aber wohl durchaus auch schon im Winter. Ein Wechsel zum FC Bayern im Januar sei daher durchaus vorstellbar. Die Fohlen hätten für den Abgang Sommers wohl auch einen Ersatz in der Hinterhand.

Holt Brazzo FCB-Schreck Yann Sommer? Gladbach-Keeper gilt als einer der besten Torhüter der Bundesliga

Mit den Fähigkeiten des Schweizer Nationalkeepers haben auch die Bayern schon Bekanntschaft gemacht. Sommer hat viel Erfahrung vorzuweisen: 80 Länderspiele und 272 Partien in der Bundesliga sprechen eine eindeutige Sprache. Der Schweizer gilt als einer der besten Torhüter der Bundesliga. Auch in der Champions League kam Sommer schon zum Einsatz (34 Spiele).

Zumindest auf dem Papier scheint Yann Sommer also eine gute Lösung zu sein. Offen ist allerdings, ob der 34-Jährige bereit ist, bei einer Rückkehr von Manuel Neuer in der kommenden Saison wieder ins zweite Glied zu rücken. Doch zuvor müssen im Torwart-Problem des FC Bayern noch viele andere Fragen geklärt werden. (vfi)