FC Bayern buhlt um Tuchels Co-Trainer – wird ausgerechnet Nagelsmann zum entscheidenden Faktor?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Thomas Tuchel möchte seinen ehemaligen Co-Trainer zum FC Bayern holen. Chelsea blockiert den Wechsel – aufgrund von Nagelsmann könnte sich das ändern.

München - Am Ende ging dann alles ganz schnell. Julian Nagelsmann musste vor knapp zwei Wochen beim FC Bayern München seinen Hut nehmen, kurz darauf stellte der deutsche Rekordmeister mit Thomas Tuchel seinen Nachfolger vor. Für den 49-Jährigen geht damit ein Traum in Erfüllung. Doch zu seinem vollkommenen Glück fehlt dem Übungsleiter noch etwas.

Name: Thomas Tuchel Alter: 49 Jahre (29. August 1973) Bisherige Profi-Stationen: 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern Titel (u.a.): DFB-Pokal-Sieger 2017, Champions-League-Sieger 2021, Klub-Weltmeister 2021, UEFA Super-Cup-Sieger 2021, 2x Französischer Meister, Französischer Pokalsieger, FIFA Welttrainer des Jahres 2021

Thomas Tuchel möchte Anthony Barry zum FC Bayern holen

Bei seiner Vorstellung machte er deutlich, wie spontan die Verpflichtung beim FC Bayern abgelaufen war – auch für sein Team: „Mein Trainerteam war nicht vorbereitet, deshalb auch ein großes Dankeschön an die Flexibilität und Euphorie meiner Co-Trainer und ihren Familien“, sagte Tuchel. Arno Michels und Zsolt Löw arbeiten schon seit über zehn Jahren mit ihm zusammen. Doch einer fehlt.

„Wir hoffen, dass wir noch Anthony Barry, der aktuell noch bei Chelsea unter Vertrag steht, dazubekommen. Das ist mein absoluter Wunsch.“ Doch Chelsea blockierte den Wechsel des Co-Trainers zum FC Bayern bisher, ein erstes Angebot der Münchner war dem Londoner Klub laut Telegraph offenbar zu niedrig.

Thomas Tuchel hat einen großen Wunsch: Er möchte Anthony Barry (rechts) zum FC Bayern holen. © Andy Rowland/imago

Wird Julian Nagelsmann zum Faktor beim Wechsel von Barry zum FC Bayern?

Nun könnte aber Bewegung in die Sache kommen. Der Grund: Am Sonntagabend (02. April) entließ Chelsea Trainer Graham Potter, die Blues sind auf der Suche nach einem Nachfolger. Julian Nagelsmann ist laut mehrerer übereinstimmender Medienberichte in der Pole Position.

Und während Anthony Barry noch einen Vertrag bei Chelsea besitzt, steht Nagelsmann offiziell noch beim FC Bayern unter Vertrag. Es ist also möglich, dass beide Vereine eine Einigung erzielen und die jeweiligen Verträge auflösen, um einen Wechsel zu ermöglichen. Wobei hier natürlich Nagelsmanns Millionen-Ablöse noch eine Rolle spielen könnte.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Barry hofft auf ein Engagement beim FC Bayern unter Trainer Thomas Tuchel

Wie der Telegraph auch berichtet, soll sich Barry bereits dem Trainingsgelände der Blues bereits fernhalten, da er den Wechsel zum FC Bayern selbst anvisiert. Er soll dem Club seinen Wunsch bereits mitgeteilt haben. Denn wie die tz weiß, würde Barry gerne in der Bundesliga arbeiten und könnte die Co-Trainer-Stelle bei den Münchnern als Sprungbrett für einen eigenen Posten als Cheftrainer nutzen.

Tuchel schätzt an Barry vor allem, dass er so ambitioniert ist und später einmal selbst Chef werden möchte – und nicht für immer als Co-Trainer arbeiten möchte. Darüber hinaus hat sich Barry über die Jahre einen Ruf als „Spieler-Flüsterer“ gemacht. Die Stars schätzen seine empathische Art und arbeiten dementsprechend gerne mit ihm zusammen. (msb)