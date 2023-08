Verrückt: Bayern-Neuzugang Harry Kane teurer als der komplette Werder-Kader

Von: Timo Strömer

Beim Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern steht Harry Kane besonders im Fokus. Mehr als 100 Millionen Euro hat der Neuzugang gekostet - der Stürmer ist teurer als der komplette Werder-Kader. © gumzmedia

Wenn der SV Werder Bremen am Freitagabend um 20.30 Uhr gegen den FC Bayern München die neue Bundesliga-Saison ankickt steht Harry Kane besonders im Fokus. Mehr als 100 Millionen Euro haben sich die Bayern den Neuzugang von Tottenham Hotspur kosten lassen. Der Stürmer ist damit teurer als der komplette Werder-Kader.

Bremen - Der Kaderwert des SV Werder Bremen wird vom Branchenportal „transfermarkt.de“ auf 98,5 Millionen Euro beziffert und ist demzufolge weniger wert als die kolportierte Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro, die der FC Bayern München für seinen neuen Superstar Harry Kane bezahlt haben soll. Nun entsprechen die Marktwerte in der Regel nicht den tatsächlich gezahlten Ablösesummen, doch auch der reine Marktwertvergleich zwischen Werder, dem FC Bayern und Kane fällt überaus deutlich aus: Der Kaderwert der Münchner beträgt laut „transfermarkt.de“ 981,2 Millionen Euro und damit beinahe das zehnfache der Werder-Mannschaft. Wertvollster Spieler der Münchner ist indes Jamal Musiala (110 Millionen Euro) vor Kane mit 90 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der wertvollste Spieler beim SV Werder ist Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug, dessen Marktwert mit 13 Millionen Euro angegeben wird.



Im Bundesliga-Vergleich der Kader-Marktwerte steht der SV Werder Bremen mit den besagten 98,5 Millionen Euro auf Platz 14 vor dem 1. FC Köln (95,5 Mio. Euro), dem VfL Bochum (52,25 Mio. Euro), dem 1. FC Heidenheim (29,15 Mio. Euro) und Darmstadt 98 (27,2 Mio. Euro). Den wertvollsten Kader stellt wenig überraschend der FC Bayern München (981,2 Mio. Euro) vor Borussia Dortmund mit einem Gesamtmarktwert in Höhe von 461,15 Millionen Euro.

So entstehen die Marktwerte von Werder Bremen und Co. bei „transfermarkt.de“

Die Marktwerte des SV Werder Bremen entstehen nach Angaben von „transfermarkt.de“ unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie eines starken Einbezugs der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation mit ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können. (tst)