FC Bayern dicht vor Überraschungs-Transfer? Ajax-Star war schon am Münchner Flughafen

München - Die Rückrunde hat gerade erst wieder begonnen, aber natürlich denkt man beim FC Bayern München* schon in Richtung neue Saison. Wie wird der Kader* aussehen? Ist Hansi Flick* dann noch Trainer? Und wie viele Trophäen* wird man den Fans präsentieren können?

Hinter den Kulissen wird fleißig gearbeitet, natürlich genießt der Transfer von Leroy Sané* weiterhin höchste Priorität. Gibt es vielleicht sogar die Mega-Kombo mit Cristiano Ronaldo in der Offensive? Präsident Herbert Hainer äußerte sich inzwischen zu dem spektakulären Gerücht.

FC Bayern München: Erster Transfer für den Sommer schon fix?

Bei den Bayern-Bossen möchte man aber nicht nur fertige Spieler verpflichten. Das Beispiel Alphonso Davies habe gezeigt, wie man künftig auf dem Transfermarkt agieren möchte: Junge Spieler mit viel Potenzial für vergleichsweise wenig Geld.

Ob die Bayern diesen Plan nun auch bei einem Youngster von Ajax Amsterdam verfolgen? Offenbar sind die Gespräche schon weit fortgeschritten, denn nach Informationen der Bild wurde Sergino Dest schon am Flughafen München gesichtet!

Sergino Dest zum FC Bayern München? Verteidiger hat sich bei Ajax Amsterdam empfohlen

Sergino wer? Zugegeben, der Name Dest dürfte nur Fußball-Insidern etwas sagen. Der Rechtsverteidiger ist 19 Jahre alt, wurde in den Niederlanden geboren, spielt aber für die US-amerikanische Nationalmannschaft (drei Einsätze). In der laufenden Saison kommt er auf 28 Spiele, dabei gelangen ihm zwei Tore und sechs Assists. Sein Marktwert liegt bei zwölf Millionen Euro. Er ist schnell, hat einen enormen Zug nach vorne - Attribute, die man von Davies ja schon bestens kennt.

Gibt es bei den Bayern also bald die junge Flügelzange aus Nordamerika? Offenbar wollte Sportdirektor Hasan Salihamidzic schon im Winter, dass Dest an die Säbener Straße wechselt. Dazu kam es aber nicht, nun soll der Defensivmann im Sommer transferiert werden. Laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf haben die Münchner zuletzt eine Offerte von 20 Millionen Euro hinterlegt, Ajax wollte aber zehn Millionen mehr.

Sergino Dest: Wechsel zum FC Bayern München? Ablösesumme steht offenbar schon fest

Nun soll man sich bei 26 Millionen Euro treffen. Angesichts der explodierenden Preise ein Schnäppchen - aber bringt ein 19-Jähriger aus der Eredivisie die Roten auf Dauer wieder in Richtung Henkelpott? Zumindest bei Alphonso Davies ging die Rechnung auf - der Kanadier wechselte einst für zehn Millionen Euro an die Isar.

In der nahen Zukunft steht für die Bayern aber erstmal das Topspiel (hier im Live-Ticker) in der Bundesliga an. Wen lässt Flick gegen Leipzig ran? Ebenfalls am Sonntagabend werden die Spiele für das DFB-Pokal-Viertelfinale ausgelost.

