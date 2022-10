FC-Bayern-PK live: Muss Sané um die WM bangen? Nagelsmann gibt erste Einschätzung ab

Der FC Bayern muss am Mittwoch im DFB-Pokal beim FC Augsburg ran. Julian Nagelsmann spricht heute über die Partie – und über die Verletzung von Leroy Sané. Verfolgen Sie die PK ab 13 Uhr hier im Live-Ticker.

Update vom 18. Oktober, 11.30 Uhr: Den FC Augsburg plagen vor dem DFB-Pokal-Heimspiel gegen den FC Bayern erhebliche Verletzungssorgen. Oxford, Ex-Löwe Uduokhai, Bauer, Ex-Bayern-Profi Dorsch, Jensen, Spielmacher Maier und Routinier Hahn - die Liste der Ausfälle war vor dem Bundesliga-Match beim 1. FC Köln lang.

Insbesondere der Ausfall von Anführer und „Mentalitätsmonster“ Gikiewicz schmerzte die bayerischen Schwaben zuletzt. Der polnische Keeper hatte am 17. September den Bundesliga-Sieg der Augsburger gegen Bayern (1:0) mit mehreren Glanzparaden festgehalten. Doch: Wie die Augsburger Allgemeine am Dienstag berichtet, wird der Torwart für das neuerliche Aufeinandertreffen mit dem Rekordmeister nicht rechtzeitig fit. Was sagt FCB-Trainer Julian Nagelsmann angesichts dieser Ausgangslage zum Gegner. Aber 13 Uhr wissen wir mehr!

Kann Manuel Neuer im DFB-Pokal beim FC Augsburg spielen? Julian Nagelsmann gibt in PK ein Update

Update vom 18. Oktober, 11.15 Uhr: Kann Manuel Neuer im DFB-Pokal beim FC Augsburg spielen? Zuletzt verpasste der 36-jährige Weltmeister zwei Spiele des FC Bayern in Folge wegen Schmerzen in der Schulter.

„Bei Manu ist momentan einfach nur ein Thema, wie eingeschränkt er ohne Schmerzmittel ist. Ich will nicht, dass er die ganze Zeit Schmerzmittel schluckt und dann spielen muss, weil es dann immer noch schlechter wird“, erklärte Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach dem Bundesliga-Sieg gegen den SC Freiburg (5:0) bei DAZN. Einen Einsatz des Kapitäns in der 2. Runde des Pokalwettbewerbs am Mittwochabend (20.45 Uhr) wollte er aber nicht ausschließen. Heute wird Nagelsmann ein Update zu Neuers Verletzung geben - hier im Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker: Bayern-Trainer spricht über Sané und Neuer

Erstmeldung vom 18. Oktober: München - Ziemlich genau 70 Kilometer sind es von der Säbener Straße in München bis zur WWK-Arena im Industriegebiet am Rande Augsburgs. Hier muss der FC Bayern an diesem Mittwochabend (20.45 Uhr, hier im Live-Ticker) im DFB-Pokal beim FCA ran. Bei jenem Gegner also, der dem deutschen Bundesliga-Rekordmeister erst am 17. September eine empfindliche Niederlage (0:1) beigebracht hatte.

Entsprechend gewarnt sind die oberbayerischen Bayern vor dem Derby bei den bayerischen Schwaben freilich. Zumal sich der FC Bayern durch ein 5:0 (2:0) gegen den SC Freiburg am Sonntag eindrucksvoll aus seiner Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga geschossen hat, während die „Fuggerer“ sich dem 1. FC Köln 2:3 (1:0) geschlagen geben mussten. Was ist für den Außenseiter diesmal drin?

Bitter: Die Bayern müssen vorerst auf einen Leroy Sané in Topform verzichten, weil sich der Nationalspieler gegen Freiburg einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen hat. Muss der 26-Jährige somit auch um seine Teilnahme an der Fußball-WM 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) bangen?

FCB-Trainer Julian Nagelsmann wird auf der Pressekonferenz an diesem Dienstag (ab 13 Uhr) eine erste Einschätzung zum Genesungsprozess abgeben. Nicht nur zu Sané.

So fiel Weltmeister Manuel Neuer zuletzt zweimal wegen Beschwerden in der Schulter aus. Auch dazu wird sich Coach Nagelsmann erwartungsgemäß äußern, und auch dazu, ob „Neuner“ Eric Maxim Choupo-Moting nach starker Leistung gegen die Breisgauer sich jetzt Hoffnungen auf vermehrte Startelf-Einsätze machen darf.

Im Video: WM in Gefahr?: Nationalspieler Leroy Sané vom FC Bayern fällt verletzt aus

DAZN-Experte Sandro Wagner hatte nach dem Sieg der Münchner im Bundesliga-Topspiel gemeint, dass „Choupos“ Kollegen sichtlich Gefallen daran fänden, endlich wieder einen „Zielspieler“ in der Box zu haben, den sie mit dem Rücken zum Tor anspielen können. Was meint Nagelsmann?

Verfolgen Sie die Bayern-Pressekonferenz zum DFB-Pokal-Auswärtsspiel beim FC Augsburg an diesem Dienstag ab 13 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)