Bayern-PK im Live-Ticker: Schont Nagelsmann die WM-Fahrer gegen Schlusslicht Schalke?

Von: Antonio José Riether

Julian Nagelsmann und seine Bayern wollen den aktuellen Lauf auch auf Schalke fortsetzen. © Sven Simon/imago

Der FC Bayern tritt zum Jahresabschluss beim Tabellenletzten FC Schalke 04 an. Chefcoach Julian Nagelsmann gibt am Freitag bei der Spieltags-Presserunde wohl Einblicke in sein Team. Die PK im Live-Ticker.

FC Bayern: Julian Nagelsmann gibt ab 12 Uhr die letzte Pressekonferenz des Jahres.

Beim Auswärtsspiel auf Schalke wird Bayern-Trainer Nagelsmann wohl wieder rotieren.

Der Chefcoach wird bei der PK einen Ausblick auf die Personalsituation geben.

Dieser Ticker wird laufend aktualisiert.

München – Hinter Julian Nagelsmann und seinen Bayern liegen märchenhafte Wochen. Seit der 0:1-Niederlage Mitte September blieben die Münchner in bislang zwölf aufeinanderfolgenden Partien ungeschlagen. Dabei zog der Rekordmeister makellos ins Champions-League-Achtelfinale ein und holte sich in der Bundesliga die Tabellenführung zurück. Nun soll das sportliche Jahr auch erfolgreich beendet werden, idealerweise mit einem Sieg auf Schalke.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 Geburtsort: Landsberg am Lech Beim FC Bayern seit: Juli 2021 Bundesliga-Stationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig

FC-Bayern-PK mit Julian Nagelsmann: Schont der Coach seine WM-Fahrer beim Jahresabschluss?

Die Voraussetzungen könnten vor dem Aufeinandertreffen der beiden Bundesliga-Traditionsteams nicht verschiedener sein. Zwischen dem Tabellenführer und dem Aufsteiger Schalke, der mit nur neun Punkten auf dem letzten Platz rangiert, liegen 22 Zähler. Während die Bayern einen Lauf haben, konnte S04 erst unter der Woche mit einem Dreier gegen Mainz die Negativ-Serie von sieben Bundesliga-Niederlagen in Serie stoppen.

Julian Nagelsmann, der zum ersten Mal als Bayern-Trainer gegen die Gelsenkirchener auf der Bank sitzt, wird sein Team vor dem ungleichen Duell wohl wieder etwas verändern. Gegen den Tabellenletzten könnte der 35-Jährige seine WM-Fahrer etwas schonen, gleich sieben seiner deutschen Nationalspieler stehen im Kader von Hansi Flick. Dass Thomas Müller ausfällt, bestätigte der Coach bereits bei der letzten Presserunde vor dem 6:1-Sieg gegen Werder Bremen.

FC-Bayern-PK: Julian Nagelsmann wird wohl rotieren – viele WM-Fahrer beim FCB

Am Freitagmittag wird erwartet, dass sich Nagelsmann zur Nominierung seines Vorgängers Flick äußert. Auch seine weiteren WM-Fahrer, etwa die vierköpfige Frankreich-Fraktion oder der angeschlagene Senegal-Star Sadio Mané, könnten bei der Presserunde zum Thema werden. Besonders den Spielern aus der zweiten und dritten Reihe könnte Nagelsmann angesichts der besonderen Umstände Einsatzminuten geben.

Gegen Schalke wird von Nagelsmanns Mannschaft ein Sieg erwartet, dabei wird er zwangsläufig auf den ein oder anderen Leistungsträger bauen müssen. Hansi Flick und die anderen Nationaltrainer hoffen jedenfalls auf Schonung, auf kurzfristige Nachnominierungen würde jeder von ihnen wohl gerne verzichten. (ajr)