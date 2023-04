Bayern-PK heute live: Tuchel erklärt seinen Manchester-Plan

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Viertelfinale auf Manchester City. Trainer Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt stellen sich am Montagabend den Medien.

Champions-League-Viertelfinale: Der FC Bayern München ist zu Gast bei Manchester City (11. April, 21 Uhr)

Guardiola über Tuchel: „Einer der besten Trainer überhaupt“

Bayern-Pressekonferenz: Wir begleiten die Medienrunde am Montag ab 20.40 Uhr

Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Manchester – 16.45 Uhr, Flughafen München: Die Bayern-Maschine hob am Ostermontag in Richtung England ab. Mit im Gepäck: Anspannung und Vorfreude auf eines der größten Duelle im europäischen Spitzenfußball: Am Dienstagabend (21 Uhr MESZ) trifft der FC Bayern München im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals auf Manchester City. Neu-Trainer Thomas Tuchel wird zu diesem Zeitpunkt nicht einmal drei Wochen im Amt sein.

Manchester City – FC Bayern München Champions-League-Viertelfinale Dienstag, 11. April, 21 Uhr (MESZ) Etihad Stadium Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Manchester City gegen den FC Bayern München: Guardiola startet nächsten Champions-League-Anlauf

Sein Gegenüber Pep Guardiola hat da natürlich schon etwas mehr Erfahrung in seinem Klub. Seit 2016 ist er City-Trainer, zuvor war er bei den Bayern. Der Katalane hat viele Titel in seiner Karriere gewonnen, auch die Champions League. Das ist aber schon eine gute Dekade her, 2009 und 2011 holte er mit dem FC Barcelona den Henkelpott. Seitdem ist Guardiola an der Mission Königsklassen-Hattrick gescheitert. Schafft er es 2023?

Die City-PK vor dem CL-Hit fand schon am Montagnachmittag statt, Guardiola sagte zu den Titelambitionen: „Wir wollen das unbedingt, aber man kann das nicht garantieren. Wir versuchen es erneut. Ich weiß, dass dies für City wichtig ist. Aber es ist schwierig.“

Guardiola über Tuchel: „Einer der besten Trainer überhaupt“

Angesprochen auf seine Bayern-Vergangenheit und den jüngsten Trainerwechsel in München reagierte Guardiola gelassen: Sowohl der entlassene Julian Nagelsmann als auch sein Nachfolger Tuchel seien „sehr kreativ. Es wäre mit Nagelsmann schwierig geworden, und es wird nun schwierig mit Tuchel. Vielleicht macht er was Neues. Sicher ist: Sie kommen hierher, um zu gewinnen“, erklärte der 52-Jährige.

Guardiola bezeichnete Tuchel als „einen der besten Trainer überhaupt. Überall hat er hervorragende Arbeit geleistet, in der Champions League in Paris und in England. Ich freue mich, ihn wiederzusehen.“ Champions League, Tuchel und Guardiola – da war doch etwas? Richtig: 2021 war City als Favorit im Finale am FC Chelsea mit Tuchel knapp gescheitert (0:1). „Natürlich war ich traurig, aber es ist passiert. Wir müssen das vergessen“, sagte Guardiola bei der PK.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Bayern-PK heute live: Tuchel erklärt seinen Manchester-Plan

Mit Sicherheit wird auch Tuchel bei seiner Medienrunde am Montag auf das Finale von 2021 angesprochen werden. Was verrät er noch von seinem Manchester-Plan? Wir begleiten die PK mit dem Bayern-Trainer und Abwehr-Star Matthijs de Ligt ab 20.40 Uhr (MESZ) hier im Live-Ticker. (akl)