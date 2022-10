PK vor BVB-Knaller heute im Live-Ticker: Dürfen Müller und Kimmich spielen, Herr Nagelsmann?

Von: Patrick Freiwah

Julian Nagelsmann am Rande der CL-Partie gegen Pilsen. In Dortmund dürfte es Samstag ungemütlicher werden. © IMAGO

Der FC Bayern zeigte sich zuletzt in Torlaune, Borussia Dortmund hat in Sevilla ebenfalls geglänzt. Am Samstag kommt es zum Bundesliga-Kracher. Die Spieltags-PK live.

Im Bundesliga-Spitzenspiel bekommt es der FC Bayern auswärts mit Borussia Dortmund zu tun.

auswärts mit Borussia Dortmund zu tun. Das Duell zwischen BVB und FCB wird am Samstag (8.10.) um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen.

im Signal Iduna Park angepfiffen. Auf der Spieltags-PK heute ab 12.00 Uhr stellt sich Julian Nagelsmann der Presse. Wir berichten live.

München - Der deutsche Rekordmeister hat sich nach der Länderspielpause mit zwei eindrucksvollen Siegen in Bundesliga und Champions League zurückgemeldet. Jedoch wartet am Samstag ab 18.30 Uhr ein harter Prüfstein auf die Mannschaft von Julian Nagelsmann: In Dortmund kommt es zum Schlagerspiel zwischen Bayern München und Verfolger Borussia Dortmund.

Die punktgleichen Teams befinden sich auf Platz drei und vier der Tabelle, der Sieger könnte sich am 9. Spieltag die Spitze ergattern. Vor dem 133. Pflichtspielduell besitzt jedoch nicht nur der FC Bayern Rückenwind: Beim kriselnden FC Sevilla konnte auch der BVB einen hohen Sieg landen und für das Treffen mit dem Erzrivalen Selbstvertrauen tanken.

FC Bayern zu Gast beim BVB: Dürfen Kimmich und Müller ran? Freitag soll Entscheidung fallen

Die Vorzeichen für ein spannendes Bundesliga-Duell auf Augenhöhe stehen also gut. Bei den Münchnern wird sich vermutlich am Freitag die Frage klären, ob Joshua Kimmich und Thomas Müller nach ihrer Corona-Infektion bereits wieder mitwirken können.

Während im Vorfeld Wirbel um die Schiedsrichteransetzung aufkam - zum ersten Mal wird der Kracher Dortmund gegen München von einem Bayern geleitet - hat Borussia Dortmund mit größeren Personalsorgen zu kämpfen. Der Truppe von BVB-Trainer Edin Terzic droht offenbar erneut der Ausfall von vier Stammkräften.

Jedoch: Das war bereits beim CL-Match in Andalusien kein Hindernis, dort gelang ein überraschend klarer Sieg.

Wie sieht Nagelsmann (35) die Lage vor dem Spitzenspiel der Bundesliga an diesem Wochenende? Auf der Spieltags-PK nimmt der FCB-Coach zu der anstehenden Mission beim BVB Stellung - und wird sicher auch Fragen zur Personalsituation beantworten. Wir berichten live über die Presserunde an der Säbener Straße. (PF)