Golden Boy 2022: Barcelonas Gavi schnappt FCB-Supertalent Musiala den nächsten Titel weg

Von: Vinzent Fischer

Barcelonas Gavi (rechts) schnappt Jamal Musiala den nächsten Titel weg. © IMAGO / Jan Huebner

Beim FC Bayern trumpft Jamal Musiala in diesem Jahr auf. Trotzdem geht das Supertalent auch beim Golden Boy Award leer aus. Barcelonas Gavi triumphiert.

München - Jamal Musiala (19) ist in der Form seines Lebens. Satte 16 Scorerpunkte (acht Tore/acht Vorlagen) stehen nach 15 Saisonspielen auf dem Konto des Youngsters. Zuletzt brillierte Musiala für den FC Bayern im Pokal-Duell beim FC Augsburg (2:5), bei dem er erneut spielentscheidend beteiligt war. Beim 3:1 war er involviert, das 4:2 erzielte er dann höchstpersönlich. Musiala war einer der auffälligsten Spieler und erhielt dafür in der tz-Einzelkritik erneut die Bestnote.

FC Bayern: Matthäus vergleicht Musiala mit Messi – Golden-Boy-Award geht trotzdem an Gavi

Der 19-Jährige gilt als eines der vielversprechendsten Talenten des Weltfußballs. „Er erinnert mich mit seiner Freude, wie er Fußball spielt, auch schon ein bisschen an Lionel Messi: seine Dribblings, seine Bewegungen nach vorne“, schwärmte Lothar Matthäus (61) im August. Der Vergleich mit dem Superstar zeigt, wohin die Reise für Musiala gehen könnte.

Lionel Messi (35) gewann ganze sieben Mal den Ballon d‘Or als bester Fußballspieler des Jahres. 2007 wurde Messi mit dem Golden-Boy-Award, dem Titel für den besten U21-Spieler Europas, ausgezeichnet. Der Titel wird seit 2003 von der italienischen Sportzeitung Tuttosport verliehen. Zu den Preisträgern der Vergangenheit zählten unter anderem Wayne Rooney (2004), Mario Götze (2011) und Kylian Mbappé (2017).

Nagelsmann sieht Musiala „einen Tick vorne dran“ – Davies prophezeit Ballon d‘Or-Gewinn

Bei der diesjährigen Wahl galt Musiala als einer der großen Favoriten auf den Titel. Doch das Bayern-Supertalent ging leer aus. Die Auszeichnung wanderte ausgerechnet an Gavi (18) vom FC Barcelona. Musiala wurde hinter Jude Bellingham (19) von Borussia Dortmund nur Dritter. Schon die Kopa-Trophäe, die im Rahmen des Ballon d‘Or von der französischen Fachzeitschrift France Football an den weltbesten U21-Spieler des Jahres vergeben wird, ging nicht an Musiala, sondern ebenfalls an Gavi.

Golden-Boy-Award: Das sind die Preisträger der letzten fünf Jahre

Jahr Preisträger 2022 Gavi (FC Barcelona) 2021 Pedri (FC Barcelona) 2020 Erling Haaland (Borussia Dortmund, heute Manchester City) 2019 Joao Felix (Benfica Lissabon, Atletico Madrid) 2018 Mattijs de Ligt (Ajax Amsterdam, heute FC Bayern)

Schon nach dem Ballon d‘Or kritisierten die Bayern die Wahl Gavis. „Sie haben dich vielleicht um deine Kopa-Trophäe gebracht, aber sie werden dich nicht um deinen zukünftigen Ballon d‘Or bringen“, sagte etwa Alphonso Davies (21) in einem Instagram-Post an Musiala gerichtet. Trainer Julian Nagelsmann (35) sieht „Jamal (Musiala, Anm. d. Red.) oder auch Jude Bellingham einen Tick vorne dran“. Sie werden wohl auch dieses Mal nicht zufrieden mit dem Ergebnis sein. (vfi)