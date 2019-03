Favorit nach der Aufholjagd: Hier ist der FC Bayern schon am BVB vorbei gezogen

Die Aufholjagd des FC Bayern wirkt sich nicht nur auf die Zahlen in der Tabelle aus, sondern auch auf die Wettbüros. Dort gilt der FCB schon als klarer Favorit auf den Titel.

München - Der FC Bayern München ist der klare Favorit auf den Bundesliga-Titel. Zumindest wenn es nach den größten deutschen Wettanbietern geht. Die sehen den Rekordmeister nämlich weit vor Borussia Dortmund, die durchschnittliche Quote auf den 28. Bundesligatitel liegt nur noch bei ca. 1,33. Vor dem Start der Rückrunde dürfte diese noch ein ganzes Stück höher gewesen sein.

Wer trotz der bayrischen Aufholjagd auf den BVB setzen will und damit am Saisonende Recht behält, bekommt schon etwas mehr als das Dreifache seines Einsatzes ausgezahlt. Sollte der BVB am kommenden Wochenende gegen den VfB Stuttgart patzen und die Tabellenführung verlieren, wird die Quote wohl noch weiter steigen.

Außenseiter könnten Geldprobleme lösen

Mutige und besonders optimistische Zocker haben auch noch die Möglichkeit, auf RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach zu setzen. Bei den krassen Außenseitern variieren die Quoten noch zwischen 100 und 500. Positive Aussichten auf plötzlichen Reichtum hat man beim Anblick der Tabelle aber eher weniger.

ta