Weltbester Torhüter? Manuel Neuer angeblich nicht mal mehr Nummer eins der Bundesliga

München/Leipzig - Manuel Neuer geht seit Herbst 2011 für den FC Bayern München auf Titeljagd*. Seit den Triumphen in der Champions League (2013) und der WM 2014 gilt der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters als weltbester Torhüter. Pep Guardiola wollte ihn einst sogar im Mittelfeld des deutschen Serienmeisters einsetzen.

Manuel Neuer vom FC Bayern nicht mal in der Bundesliga die Nummer eins

Eine aktuelle Bewertung des britischen Fachmagazins Fourfourtwo hält diese Einschätzung jedoch nicht mehr für zeitgemäß. In einer veröffentlichten Rangliste wird der 34-Jährige nurmehr auf Platz acht geführt. Wenn es nach den zuständigen Experten geht, ist Bayern-München-Star* Neuer aktuell nicht mal in der Bundesliga der stärkste Keeper:

Stattdessen hat Peter Gulacsi von CL-Viertelfinalist RB Leipzig die Nase vorn. Der Ungar wird im Ranking auf Platz sechs geführt. Und: Auch Marc-André ter Stegen, Rivale von Manuel Neuer im Kampf um das DFB-Tor, liegt mittlerweile vor dem FCB-Schlussmann*. Den Leistungsabfall erklären die Macher der Analyse mit der gewachsenen Verletzungsanfälligkeit Neuers sowie der Tatsache, dass dieser im Jahr 2019 zunehmend Schwächen beim Parieren von Schüssen habe.

Weltbeste Torhüter: Manuel Neuer (FCB) nur auf Platz acht geführt

Spitzenreiter unter den zehn weltbesten Torhütern ist demnach Jan Oblak, der mit Atletico Madrid kürzlich Titelverteidiger FC Liverpool aus der Königsklasse* werfen konnte. Die Rangliste:

Jan Oblak (Atletico Madrid) Alisson Becker (FC Liverpool) Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) Thibault Cortois (Real Madrid) Keylor Navas (Paris St. Germain) Peter Gulacsi (RB Leipzig) Samir Handanovic (Inter Mailand) Manuel Neuer (FC Bayern München) Ederson (Manchester City) David de Gea (Manchester United)

Beim Thema Vertragsverlängerung zwischen Manuel Neuer und Bayern München herrscht unterdessen offenbar ebenso Stillstand, wie im Fußball aufgrund der Corona-Pandemie*. Aufgrund seiner astronomischen Gehaltsforderung wird der Nationalspieler heftig kritisiert.

FC Bayern: Wie ist der Stellenwert Manuel Neuers im Weltfußball?

Ex-Profitorhüter Mark Bosnich hat zu den Verhandlungen mit dem FCB eine ganz eigene Theorie und spricht über den Wert Neuers, im Vergleich zu anderen Toptorhütern:

Unterdessen warnte Gulacsi seinen Klub kürzlich in der SportBild eindringlich vor einem Personalschwund im Sommer und u. a. davor, Timo Werner zum FC Bayern abzugeben: „Ich gehöre zu den Spielern, die wissen, woher der Verein kommt, was wir zusammen erlebt haben und was das für die Stadt bedeutet. Ein Klub braucht nicht nur Führungsspieler, sondern auch Identifikationsfiguren.“

