Bayern-PK: Bei Matthäus-Frage muss Nagelsmann schmunzeln - „Das glaube ich nicht“

Von: Marius Epp

Teilen

Julian Nagelsmann muss in Pilsen auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. © IMAGO / MIS

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Viktoria Pilsen. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Leon Goretzka im Ticker zum Nachlesen.

19.42 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

19.38 Uhr: Nagelsmann wird zum morgigen Gegner Viktoria Pilsen gefragt, richtet den Blick aber schon auf das nächste Bundesliga-Spiel: „Mit 12 Punkten hätten wir eine sehr gute Ausgangslage. Die komfortable Situation in der Champions League gibt uns die nötige Ruhe und den nötigen Fokus, den wir für Sonntag (gegen den SC Freiburg, Anm. d. Red.) zwingend brauchen. Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns.“

19.35 Uhr: Was ist nun mit Manuel Neuer? „Manu hätte auch in einem K.o.-Spiel morgen nicht spielen können. Die Schmerzen im Schulterbereich sind einfach zu groß. Für Sonntag muss man sehen.“

19.32 Uhr: Uli Hoeneß glaubt, dass dem FC Bayern ein „Neuner“ fehlt. Nagelsmann reagiert: „Man kann viele Dinge auffangen. Wir haben statistisch gesehen mehr Chancen als letztes Jahr. Das Thema habe ich jetzt schon oft kommentiert. Es ist immer auch die Frage, was auf dem Transfermarkt verfügbar ist. Der Kader ist, wie er ist - und er ist gut genug, um das zu kompensieren.“

19.28 Uhr: Nagelsmann über Goretzka: „Er macht es außergewöhnlich gut, wenn man seine Ausfall-Statistik sieht. Es ist nicht so einfach, wieder reinzukommen. Er coacht sehr viel im Training, mehr als letztes Jahr. Er übernimmt viel Verantwortung. Er gibt dem Trainer ein gutes Gefühl. Er ist einer, der vorweg marschiert. In seinen Aktionen hat er viel Dynamik, ist ein geradliniger Spieler. Wenn er so weitermacht, wird er eine gute Saison für uns und hoffentlich auch für Deutschland bei der WM spielen.“

Nagelsmann reagiert auf Matthäus-Kritik: Bayern-Trainer begründet seine Tel-Entscheidung

19:20 Uhr: Unter anderem Lothar Matthäus hatte den Bayern-Coach dafür kritisiert, Mathys Tel nicht eingewechselt zu haben. „Er ist ein sehr junger Spieler und spielt bei Bayern München. Er macht viele Dinge schon sehr gut, hat aber auch Dinge, die er noch besser machen muss. Wir haben noch ein paar andere Spieler, die ein gewisses Standing haben. Lothar hat gesagt, wenn ich Choupo statt ihm einwechsle, sorge das für Gesprächsstoff in der Kabine. Das glaube ich nicht“, schmunzelt Nagelsmann. „Er muss sich entwickeln - und das macht er. Wir waren in Unterzahl, da war Choupo der deutlich geeignetere Spieler, um Standards zu verteidigen“, erklärt der Trainer seine Entscheidung.

19.20 Uhr: Fliegender Wechsel: Goretzka geht, Nagelsmann kommt.

19.15 Uhr: Goretzka wurde von manchen Fans wegen eines Instagram-Posts angepöbelt, weil er dem BVB zu einem „gelungenen Comeback“ gratuliert hatte. „Keiner kann mir vorwerfen, nicht alles für den Sieg getan zu haben. Ich sehe keinen Grund, warum man dem Gegner nicht zu einem gelungenen Comeback gratulieren darf“, antwortet er gelassen.

19.14 Uhr: „Es ist eine besondere Situation. Es sind jetzt fast acht, neun, englische Wochen am Stück. Wenn man fit ist, ist das aber das schönste, was es für einen Fußballprofi gibt“, sagt Goretzka über die herausfordernden nächsten Wochen.

Goretzka: „Habe im Bus gefühlt 5000 Autogrammkarten geschrieben“

19.12 Uhr: Goretzka über die Aufarbeitung des BVB-Spiels: „Natürlich haben wir das Spiel analysiert. Zwei, drei Tage später ist aber schon das nächste Spiel. Ich habe die Zeit im Bus damit verbracht, gefühlt 5000 Autogrammkarten zu schreiben.“

19.10 Uhr: Der Mittelfeld-Star wird zu Youngster Mathys Tel befragt. „Er ist noch sehr, sehr jung. Er macht es im Training sehr gut, auch in den Spielen. Mit 17 war ich noch mit dem VfL (Bochum, Anm. d. Red.) in der zweiten Liga. Für einen 17-Jährigen ist er schon sehr weit.“

19.09 Uhr: Wird Lewandowski im Team vermisst? „Unterschätzt hat das niemand. Wenn man die letzten Spiele anschaut, waren wir schon in der Lage, Tore zu schießen. In den nächsten Wochen werden wir keinen neuen Stürmer dazubekommen.“

19.07 Uhr: Welche Bedeutung hat das Pilsen-Spiel? „Es ist ein wichtiges Spiel. Es hat jetzt gar nicht so viel mit der Situation in der Bundesliga zu tun. In der Champions League lief es bisher sehr gut. Wir wollen mit 12 Punkten nach Hause fahren“, betont Goretzka.

19.06 Uhr: Los geht‘s, Goretzka ist da.

19.05 Uhr: Weder Trainer noch Spieler bisher in Sicht - die PK verzögert sich ein wenig. Vielleicht ist Goretzka noch im Fitnessraum?

Update vom 11. Oktober, 18.55 Uhr: Jeden Augenblick geht die Bayern-Pressekonferenz los! Starten wird vermutlich Leon Goretzka.

Erstmeldung vom 11. Oktober: München - Der FC Bayern kann am Mittwoch den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League perfekt machen. Doch vor dem Duell gegen Viktoria Pilsen mehren sich bei Trainer Julian Nagelsmann die Personalsorgen. Die Busfahrt am Dienstagnachmittag nach Tschechien traten nur 17 Akteure an.

Schreck-Moment im Bayern-Training: Neuer fällt mit Prellung am Schultergelenk aus

Beim zuvor noch in München absolvierten Abschlusstraining fehlten neben dem mit Corona infizierten Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala auch Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme an der Hüfte), Alphonso Davies (Schädelprellung) und Serge Gnabry (Kapselverletzung am Knie). Im Abschlusstraining an der Säbener Straße hat sich auch noch Manuel Neuer verletzt. Der Bayern-Kapitän zog sich eine Prellung am Schultereckgelenk zu und bleibt daher vorsichtshalber in München.

Das Quartett falle für das Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aus, teilte der deutsche Rekordmeister vor der Abfahrt mit mehreren Teambussen nach Pilsen mit. Dazu fehlen neben Musiala auch die schon länger verletzten Lucas Hernández und Bouna Sarr. Der vom Verein veröffentlichte Kader umfasste nur noch 15 Feldspieler und zwei Torhüter.

Rückkehr nach Corona-Infektion: Müller im Kader für Champions-League-Duell gegen Pilsen

Trainer Julian Nagelsmann wird damit in der Doosan Arena einige Veränderungen im Vergleich zum 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund vornehmen müssen. Im Tor wird Sven Ulreich stehen, der sich im Training intensiv auf seinen zweiten Saisoneinsatz vorbereitete.

Immerhin ist Thomas Müller nach seiner Corona-Infektion wieder dabei. Der 33 Jahre alte Angreifer mischte auf dem Trainingsplatz gut gelaunt mit. Für den Rekordmeister ist das Bundesliga-Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den zwei Punkte besseren Tabellenzweiten SC Freiburg die wichtigere Partie in dieser Woche. Darum kann auch der 36 Jahre alte Nationaltorhüter Neuer durchaus geschont werden.

In der Königsklasse könnten die Bayern dagegen nach der idealen Ausbeute von drei Siegen schon in Pilsen das Achtelfinal-Ticket lösen. Mit neun Punkten führen sie die Gruppe C vor dem vierten Spieltag klar vor Inter Mailand (sechs Zähler), dem FC Barcelona (drei) und dem punktlosen Tabellenletzten Pilsen an. Das Hinspiel gegen den tschechischen Meister gewannen die Bayern vor einer Woche in München mit 5:0. (epp/dpa)