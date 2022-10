Bayern-PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker: Müller weiter im „Stop-and-Go-Modus“?

Von: Marius Epp

Teilen

Julian Nagelsmann bei der Spieltags-PK des FC Bayern. © MIS/imago

Vor dem Spiel gegen den FSV Mainz spricht Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz. Die PK im Live-Ticker.

Der FC Bayern will seinen positiven Trend auch im Heimspiel gegen den FSV Mainz fortsetzen.

Thomas Müller im „Stop-and-go-Modus“: Startelf-Rückkehr gegen Mainz?

im „Stop-and-go-Modus“: Startelf-Rückkehr gegen Mainz? Dieser Live-Ticker zur Pressekonferenz des FC Bayern (Freitag, 13 Uhr) wird laufend aktualisiert.

München - Der FC Bayern befindet sich nach überstandener Spätsommer-Krise in bestechender Herbstform. Möglichst schnell soll jetzt auch wieder die Tabellenführung her. Bei Thomas Müller läuft es allerdings noch etwas unrund. Darf er gegen Mainz wieder von Beginn an ran?

Zwei Wochen vor der WM-Nominierung kämpft Müller mit einer ungewohnten Situation. Nach einer erneuten Corona-Infektion, Rückenproblemen und einem Magen-Darm-Infekt hat der 33-Jährige nicht den üblichen Rhythmus.

„Das bin ich nicht gewohnt. Ich bin gewohnt, dass mein Körper funktioniert - und das tut er die letzten Wochen nur so im Stop-and-Go-Modus und das ist natürlich nicht zufriedenstellend“, sagte der Führungsspieler des FC Bayern München. Im Gegensatz zum verletzten Kapitän Manuel Neuer wurde der Fußball-Weltmeister von 2014 beim 3:0 gegen den FC Barcelona in der Champions League eingewechselt.

FC Bayern will gegen Mainz „das Momentum durchziehen“

In der Tabelle liegen die Münchner einen Punkt hinter Spitzenreiter 1. FC Union Berlin. Schon mit einem Unentschieden könnte der FC Bayern zumindest für eine Nacht wieder auf die zum eigenen Selbstverständnis gehörende Tabellenspitze vorrücken. Die Berliner empfangen am Sonntag Borussia Mönchengladbach.

„Natürlich wollen wir dieses Momentum weiter durchziehen. Seit der Länderspielpause machen wir einen richtig guten Job“, sagte Müller mit Blick auf die Münchner Krise vor einigen Wochen. „Da war ja gerade noch Endzeitstimmung, wurde zumindest so ein bisschen versucht, schonmal vorzubereiten, falls die Ergebnisse dazu passen sollten.“

Wir begleiten die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann am Freitag ab 13 Uhr im Live-Ticker. (epp/dpa)