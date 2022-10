Corona-Schock, aber Coman zurück im Training: Was sagt Nagelsmann vor dem Pilsen-Spiel?

FC Bayern mit Personalsorgen

+ © Philippe Ruiz/imago Wer stopft die personellen Lücken? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss sich für das Rückspiel gegen Pilsen etwas einfallen lassen. © Philippe Ruiz/imago

Die Ergebniskrise wurde gegen Leverkusen weggeballert, doch Corona sorgte für den nächsten Dämpfer. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano im Ticker.

Der FC Bayern trifft am dritten Spieltag der Champions League am Dienstag auf Viktoria Pilsen.

Trainer Julian Nagelsmann plagen Personalprobleme: Kimmich und Müller haben Corona. Immerhin trainiert Coman wieder mit der Mannschaft.

Wir begleiten die Pressekonferenz mit Nagelsmann und Dayot Upamecano live im Ticker.

München - Hochs und Tiefs wechselten sich beim FC Bayern München in den letzten Tagen rapide ab. Die tiefe Ergebniskrise wurde mit dem furiosen 4:0 über Bayer 04 Leverkusen in die Geschichtsbücher verbannt, doch dann kam die bittere Nachricht der Corona-Erkrankungen zweier Stammspieler: Thomas Müller und Joshua Kimmich. Zuletzt gab es daher Training mit einem Rumpfkader und sogar die dringliche Bitte, sich von der Wiesn fernzuhalten. Am Montag wurde bekannt, dass zumindest einer der Fehlenden wieder mit der Mannschaft trainiert. Kingsley Coman ist zurück.

Ob der Franzose schon beim Champions-Leauge-Match gegen Pilsen wieder einsatzbereit ist und wie der Trainer die Ausfälle von Müller und Kimmich zu kompensieren gedenkt - dazu wird sich Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel äußern. Beginn ist um 14 Uhr. Neben dem Coach ist auch Verteidiger Dayot Upamecano auf dem Podium, der zuletzt ansprechende Leistungen zeigte und von Nagelsmann nach dem Leverkusen-Match sogar ein Sonderlob erhielt. Wir begleiten die PK hier live im Ticker. (cg)