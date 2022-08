„Ausgezeichnete Arbeit“ wird belohnt: FC Bayern verlängert Vertrag mit Salihamidzic

Von: Florian Schimak

Teilen

Bekommt beim FC Bayern München einen neuen Vertrag: Sportvorstand Hasan Salihamidzic. © Hendrik Schmidt/dpa

Der FC Bayern hat den Vertrag von Sportvorstand Hasan Salihamidzic um drei Jahre verlängert. Das gab der Rekordmeister am Montagabend bekannt.

München - Was sich in den vergangene Wochen abzeichnete, ist nun perfekt. Der FC Bayern hat den Vertrag von Hasan Salihamdzic verlängert. Wie der Rekordmeister am Montagabend mitteilte, wurde der Kontrakt des Sportvorstandes bis 2026 ausgedehnt.

„Hasan Salihamidžić hat in den fünf Jahren, seit er beim FC Bayern in der Verantwortung steht, ausgezeichnete Arbeit geleistet“, wird Präsident Herbert Hainer in der Pressemitteilung zitiert.

Mehr dazu in Kürze...