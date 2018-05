DFB-Pokal im Live-Ticker: Bayern mit vier DFB-Stars - Kovac lässt Legende außen vor

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokalfinale auf Eintracht Frankfurt. Gewinnt der Favorit aus München oder schaffen die Frankfurter die Sensation? Antworten finden Sie in unserem Live-Ticker.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt -:- (Sa, 20.00 Uhr in Berlin)

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Müller, Thiago, James, Ribéry - Lewandowski Bank: Neuer, Rafinha, Bernat, Rudy, Tolisso, Coman, Wagner Eintracht Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Abraham, Hasebe - Mascarell, de Guzman, Willems, Wolf, da Costa, Boateng - Rebic Bank: Zimmermann, Jovic, Haller, Fabian, Gacinovic, Russ, Tawatha Tore: --- Schiedsrichter: Felix Zwayer

+++ Manuel Neuer ist zurück auf dem Rasen; unter normalen Umständen dürfte der mehrfache Welttorhüter heute jedoch nicht zum Einsatz kommen.

+ Manuel Neuer bei seinen Aufwärmübungen im Olympiastadion. © dpa / Peter Kneffel

+++ Jerome Boateng kann seinem Team heute nicht auf dem Platz helfen, das ersehnte Duell mit seinem Bruder Kevin-Prince verpasst er dadurch. „Ich würde ihm den Titel gönnen, natürlich aber nicht heute“, flachst der DFB-Innenverteidiger. Seine Teilnahme an der WM ist offenbar nicht gefährdet.

Einige Worte verliert der Defensiv-Recke auch zur Causa Özil/Gündogan. „Das war natürlich sehr unglücklich. Aber langsam muss das Thema jetzt gegessen sein“, bewertet Boateng die Schnappschüsse mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

+++ „Wir müssen hoffen, dass die Bayern nicht ihre hundertprozentige Leistung abrufen können“ sagt Niko Kovac vor Anpfiff. Zuletzt schwächelte die Eintracht in der Bundesliga, darauf will der Coach seine Saisonbilanz jedoch nicht fokussieren. „Ich lasse mir das von niemandem kaputtmachen“, so Kovac zu seinen aufregenden zweieinhalb Jahren in Frankfurt.

+++ Dass Alexander Meier bei den Frankfurtern nicht berücksichtigt wurde, kann ARD-Experte Thomas Hitzlsperger auf den ersten Blick überhaupt nicht nachvollziehen. „Mit seiner Erfahrung kann er eine Mannschaft mitreißen“, analysiert der Ex-Nationalspieler. Vielleicht sei der Leistungsstand nach längerer Verletzungspause nicht mehr ausreichend, so Hitzlspergers Mutmaßung.

+++ Fredi Bobic hat den DFB-Pokal als Aktiver bereits gewonnen. „Wir müssen den Rhythmus der Bayern zerstören“, erklärt der SGE-Manager seinen Mannen, wie der haushohe Favorit zu packen sein könnte.

+++ Franck Ribéry zieht heute gleich mit mehreren Rekordhaltern gleich. Der Franzose bestreitet sein siebtes Endspiel im DFB-Pokal. Das ist sonst nur solch klangvollen Namen wie Oliver Kahn, Claudio Pizarro oder Heinz Flohe gelungen.

+++ Bei schönem Fußball-Wetter verwandeln Fans beider Teams die Landeshauptstadt in ein buntes Fahnenmeer verwandelt. Einige genießen noch die letzten Sonnenstrahlen, doch so langsam füllt sich das Olympiastadion.

+ Fans beider Mannschaften bei ihrer Ankunft am S-Bahnhof Olympiastadion. © dpa / Arne Immanuel Bänsch

+++ Für zwei Fans der Eintracht hat sich der Ausflug bereits unabhängig vom Resultat gelohnt. Auf dem Breitscheidplatz kam es am Nachmittag zu herzergreifenden Szenen, als ein Frankfurter Anhänger seiner Liebsten einen Heiratsantrag machte. Offenbar zeigte sich die Dame nicht abgeneigt, wie ein Tweet aus Berlin beweist.

Heiratsantrag eines @Eintracht-Fans mitten im Fantrubel auf dem Breitscheitplatz. Ich brech ab. #FCBSGE pic.twitter.com/qpgHh32TLV — flo bogner (@flopumuc) 19. Mai 2018

+++ Die Aufstellungen sind da - und zeigen auf Seiten des haushohen Favoriten wenig Überraschendes. Der FC Bayern tritt in absoluter Bestbesetzung an.

Thomas Müller ist fit für einen Einsatz in der Startelf. Bei den Ersatzspielern von der Isar dürften die Blicke sich naturgemäß auf Manuel Neuer und Kingsley Coman richten; beide kehren nach längeren Absenzen ins Aufgebot zurück.

Gegner Frankfurt verzichtet zunächst auf Knipser Luka Jovic. Der Kroate Rebic scheint der einzige Kämpfer in vorderster Front zu sein.

Für Sturm-Legende Alexander Meier hat es nicht für einen Kaderplatz gereicht. Der 34-Jährige hatte vor zwei Wochen mit einem Tor beim 3:0 gegen den Hamburger SV nach einjähriger Verletzungspause ein umjubeltes Comeback gegeben.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des DFB-Pokalfinals zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Bei uns verpassen sie keine Sekunde. +++

Berlin - Es existiert der wunderbare Satz: „Es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt.“ Und genau in diese Kategorie zählt das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Nachdem nun feststeht, dass Niko Kovac zukünftig nicht mehr an der Seitenlinie der Hessen stehen wird, sondern öfter an der Säbener Straße, hat das DFB-Pokalfinale an weiterer Brisanz gewonnen. Der baldige Bayern-Trainer will seinem neuen Arbeitgeber das Saisonende vermiesen.

Und die Münchner? Sie wollen „zumindest“ das Double holen. Denn nach dem bitteren Ausscheiden gegen Real Madrid soll am Marienplatz am 20. Mai neben der Meisterschale noch eine weitere Trophäe in die Luft gestreckt werden. Die Chancen für Frankfurt sind für viele Experten gering, jedoch hat das 1:4 im letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart zu Denken gegeben.

