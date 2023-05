Fans sauer: Bayern-Star Davies feiert nach Niederlage gegen Leipzig auf Hip-Hop-Festival

Von: Christoph Wutz

Teilen

Beim FC Bayern geht es aktuell alles andere als besonnen zu. Für weitere Unruhe könnt jetzt ein Vorfall am Tag nach dem Leipzig-Spiel sorgen.

München – Den Verantwortlichen des FC Bayern München ist zurzeit kaum nach feiern zumute. Durch die 1:3-Niederlage des Rekordmeisters gegen RB Leipzig am Samstag ist nach dem Ausscheiden in DFB-Pokal und Champions League auch die Meisterschaft in weite Ferne gerückt. Alphonso Davies allerdings zeigte sich jetzt davon gänzlich unbeirrt und schwang stattdessen das Tanzbein. Den Fans der Bayern stößt das sauer auf.

Alphonso Boyle Davies Geboren: 2. November 2000 (Alter: 22 Jahre), Buduburam, Ghana Position: Linksverteidiger Vertrage beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2025 Marktwert: 70 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Tanzend auf Hip-Hop-Festival: Video von Bayerns Davies kursiert in sozialen Medien

Jetzt macht auf der Plattform TikTok ein Video des Kanadiers die Runde, in dem er befreit auf einem Musikfestival tanzt und sich dort amüsiert. Konkret handelt es sich dabei um die Eröffnungsveranstaltung der Party-Reihe „Hip Hop Island“ im sogenannten „Container Collective“ im Münchner Werksviertel.

In dem Clip trägt er, passend zur entspannten und gelassenen Atmosphäre, eine Sonnenbrille und einen Anglerhut. Außerdem albert der 22-Jährige mit einer Wasserpistole herum. Begleitet wird Bayern-Star Davies, der sich kürzlich mit seiner neuen Freundin zeigte, wohl von einigen Freunden.

Bayerns Alphonso Davies feierte am Sonntag auf einem Hip-Hop-Festival. © Imago / Ulrich Wagner / Screenshot: footymemes3/TikTok

Davies fehlt dem FC Bayern verletzt – er feierte aber einen Tag nach der Leipzig-Pleite

Das Video entstand mutmaßlich am Sonntag – also einen Tag nach der Pleite gegen Leipzig. Dass Davies so kurz nach einer derart herben Enttäuschung derart in Feierlaune ist, kommt bei einigen Fans gar nicht gut an.

Der 22-Jährige fehlt dem Rekordmeister seit einigen Wochen verletzt mit einem Muskelbündelriss und kommt wohl in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz. Obwohl er deswegen auch zuletzt gegen Leipzig gar nicht erst im Kader stand, überwiegt jetzt in den sozialen Medien der Ärger über diese Aktion.

Im Video: Bayerns Davies auf Hip-Hop-Festival in Feierlaune

„Wir sollten ihn verkaufen“ und „passt zum Auftritt auf dem Rasen“: Fans sauer auf feiernden FCB-Star Davies

Auf Twitter bezeichnete ein Nutzer die Aktion des Kanadiers als „schamlos“ und forderte Konsequenzen: „Bei Barca oder Real wirst du bei so einem Verhalten direkt rausgehauen“, deutete er in Richtung von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dessen Auftritt nach dem Spiel gegen Leipzig Bände sprach. „Wir sollten ihn verkaufen“, pflichtete eine Stimme bei. Ein anderer User beklagte die fehlende Identifikation des Kickers mit dem FC Bayern. Es interessiere den Linksverteidiger „halt null, was mit dem Verein oder den Fans ist. Passt zum Auftritt auf dem Rasen“, schob er nach.

Ein weiterer Fan warf Davies gar vor, dass dieser „Verletzungen vortäuscht, wo er doch jeden Tag feiert“, und plädierte ebenfalls für eine sofortige Trennung vom 22-Jährigen, der seit 2019 in München unter Vertrag steht. „Hätte man bei einem Ribery, Robben oder Schweinsteiger so niemals gesehen“, sehnte sich ein anderer Twitter-Nutzer nach vergangenen Tagen. Erinnerungen an alte Zeiten kamen auch bei einem User auf, der „wieder Stress beim FC Hollywood“ und damit Unruhe nach dem Vorfall ahnte.

François, Jiro und Oswald: Das sind die zweiten Vornamen der FCB-Stars Fotostrecke ansehen

Auch verständnisvolle Reaktionen auf Party-Ausflug von Bayerns Davies: „Der Junge ist 22“

Einige Fans schlugen aber auch verständnisvolle Töne an. „Lasst den Jungen Zeit mit seinen Freunden verbringen“, reagierte ein User auf Davies‘ Hip-Hop-Exkurs. Ein anderer Nutzer stellte das Alter des Defensivakteurs in den Vordergrund: „Der Junge ist 22. Gebt ihm ein bisschen Raum, um seine besten Jahre zu genießen“.

Ob die Aktion für Davies, der aktuell ein Rehaprogramm nach seiner Verletzung absolviert, Konsequenzen hat, ist nicht bekannt. Feiern können wird der Kanadier bald wieder: Der FC Bayern hat jetzt den Rahmen für die Saison-Abschlussfeier bekanntgegeben. (wuc)