FC Bayern kassiert fett ab: Münchner absoluter Geld-Krösus in der Champions League

Der FC Bayern ist aktuell nicht nur sportlich das beste Team in der Champions League, sondern auch finanziell sind die Münchner die Nummer eins.

München - 18 Punkte aus sechs Spielen in der Champions League? Der FC Bayern ist sportlich nach der Gruppenphase das Nonplusultra in Europa. Kein Team hat in der Vorrunde eine solch weiße Weste, wie der deutsche Rekordmeister – und das bei dieser Hammer-Gruppe mit den Schwergewichten FC Barcelona und Inter Mailand.

Am Dienstagabend untermauerte die Truppe von Julian Nagelsmann eindrucksvoll die sportliche Ausnahmestellung in der Königsklasse. Mit 2:0 (1:0) wurde der italienische Meister in der Allianz Arena im eigentlich unbedeutenden abschließenden Gruppenspiel besiegt und damit ein weiteres Ausrufezeichen nach Europa gesendet. Dabei wurde vor allem eine Szene diskutiert: Sadio Manés Handspiel.

Geldregen in der Champions League: FC Bayern absoluter Krösus in der Königsklasse

Brazzo und Kahn erfreut: Der FC Bayern kassiert Millionen in der Champions League. © IMAGO

Doch nicht nur sportlich genießen die Bayern ihre Ausnahmestellung, auch wirtschaftlich hat sich die Gruppenphase mehr als gelohnt. Die Champions League erweist sich für den FC Bayern auch in dieser Saison als wahre Goldgrube. Mit 78,42 Millionen Euro waren die Münchner der Prämien-Krösus unter den insgesamt 32 teilnehmenden Vereinen.

Damit nicht genug! Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs dürfte der CL-Sieger von 2020 einmal mehr die 100-Millionen-Euro-Marke übertreffen. Ein Einzug ins Viertelfinale würde im neuen Jahr weitere 10,6 Millionen Euro aus dem UEFA-Prämientopf einbringen. Dazu kommen jetzt schon die Zuschauereinnahmen aus mindestens vier Heimspielen sowie ein vermutlich ebenfalls zweistelliger Millionenbetrag aus dem Markt-Pool. Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird sich in der Säbener Straße bereits die Hände reiben.

Bevor aber über das Viertelfinale gesprochen werden kann, wird am kommenden Montag erst einmal das Achtelfinale der Königsklasse ausgelost. Dort könnten die Münchner auf den FC Liverpool treffen, die in ihrer Gruppe lediglich den zweiten Platz erreichten. (smk/dpa)