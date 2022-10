Bayern-Aufstellung gegen Barcelona: Müller und Coman nur Ersatz! Nagelsmann setzt auf Mané

Von: Marius Epp

Teilen

Wem vertraut Julian Nagelsmann beim Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona? Eric Maxim Choupo-Moting hat wieder gute Chancen auf einen Einsatz.

Update vom 26. Oktober, 19.44 Uhr: Da ist die Formation des FC Bayern! Thomas Müller sitz tatsächlich auf der Bank, Sadio Mané aber darf wieder von Beginn an ran. Auch Serge Gnabry beginnt. Das bedeutet, dass Kingsley Coman draußen sitzt. Zudem bekommt Benjamin Pavard eine Pause. Für ihn beginnt Noussair Mazrauoi.

FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, de Ligt - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

Thomas Müller und Kingsley Coman sitzen beim FC Barcelona zunächst auf der Bank. © IMAGO / Passion2Press

Update vom 26. Oktober, 19.37 Uhr: In wenigen Minuten dürfte die Aufstellung des FC Bayern reinflattern. Wie stellt Nagelsmann im fast schon unbedeutenden Spiel beim FC Barcelona auf? Lässt er Mané und Müller wirklich auf der Bank? Wir sind gespannt...

Bayern-Aufstellung gegen Barcelona: Müller und Mané nur Ersatz?

Barcelona - Obwohl das Achtelfinale schon gebucht ist, ist der FC Bayern vor dem prestigeträchtigen Duell mit dem FC Barcelona hoch motiviert. „Wir haben nichts zu verschenken“, gab Oliver Kahn vor, der Gruppensieg soll her. Vor allem Thomas Müller kann es kaum erwarten, auf seinen alten Weggefährten Robert Lewandowski zu treffen.

Doch darf er auch von Beginn an ran? Zuletzt fiel er mit einer Magen-Darm-Erkrankung aus, Jamal Musiala nahm seinen Platz mit Bravour ein. Gut möglich, dass der Youngster auch in Barcelona zunächst den Vorzug erhält. Nicht ausgeschlossen ist selbst, dass Nagelsmann seine Startelf im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel gar nicht verändert.

FC Bayern: Aufstellung gegen Barcelona - Choupo-Moting wohl gesetzt

Die Form- und vor allem Ergebniskurve zeigte in den letzten Wochen schließlich eindeutig nach oben. Großen Anteil daran hat Eric Maxim Choupo-Moting. Momentan scheint der 33-Jährige unverzichtbar für die Bayern-Offensive zu sein, zuletzt sagte Nagelsmann, er sei nach drei Spielen in einer Woche „ein bisschen müde“. Einem Einsatz im Camp Nou steht aber nichts im Wege, der Trainer gab auf der Pressekonferenz grünes Licht.

Julian Nagelsmann scheint das Spätsommer-Tief erst einmal überwunden zu haben. © CHRISTOF STACHE/AFP

„Ich habe bei Choupo nichts Gegenteiliges gehört, von dem her gehe ich davon aus“, sagte er. Top-Transfer Sadio Mané droht indes erneut ein Bankplatz. Nagelsmann, Kahn und Co. sind zwar stets bemüht, dem Senegalesen den Rücken zu stärken, doch Serge Gnabry und Kingsley Coman drängen auch auf Startelf-Einsätze. Einer der drei Offensiv-Stars wird aller Voraussicht nach auf der Bank Platz nehmen müssen.

FC Bayern - FC Barcelona: Mazraoui-Überraschung in der Startelf?

Denn der Rest der Mannschaft stellt sich eigentlich von alleine auf. Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind in der Zentrale gesetzt, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Alphonso Davies sind es in der Abwehr auch. Will Julian Nagelsmann auf der Rechtsverteidigerposition mehr Offensive, kann sich Noussair Mazraoui durchaus Chancen ausrechnen. Im Hinspiel gegen Barcelona zeigte er nach seiner Einwechslung eine bärenstarke Leistung.

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen den FC Barcelona

Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Coman - Choupo-Moting