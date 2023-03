Bayern-Aufstellung gegen Dortmund: „Es kann unfair werden“ – Tuchel vertraut wohl auf Sané

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund zum Klassiker. Der neue Trainer Thomas Tuchel muss sich für eine Aufstellung entscheiden.

München – Die Ansage von Thomas Tuchel vor seinem Debüt als Trainer des FC Bayern war unmissverständlich. „Wir wollen die Tabellenführung zurück“, sagte Tuchel auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag. Die Bayern wollen die verlorene Spitzenposition vom großen Rivalen Borussia Dortmund zurück – im direkten Duell am Samstagabend im Klassiker. Die Signalwirkung sei hoch, so Tuchel, der sich nicht in seine Aufstellung blicken lassen wollte.

Thomas Tuchel macht Geheimnis aus Bayern-Aufstellung

„Es wird eine sehr unfaire Aufstellung werden, weil natürlich die Eindrücke fehlen. Ich will jedem die Chance geben, es ist aber sehr, sehr schwer, rückblickend Schlüsse zu ziehen.“ Daher habe er sich auch nicht darauf fokussiert, „die vergangenen Spiele totzuanalysieren. Wir wollen nach vorne schauen. Wir haben auf dem Trainingsplatz versucht, ein paar Prinzipien einzuschleifen“.

„Wir fühlen uns hoffentlich gut vorbereitet, ohne die Spieler zu überfrachten, denn es war eine unruhige Woche. Weniger ist mehr“, blickte Tuchel auf die ersten Tage nach der Nagelsmann-Freistellung zurück. Am Dienstag leitete der 49-Jährige erstmals das Training, am Donnerstag war der Großteil der Nationalspieler wieder an Bord und Samstagmorgen ist nochmal eine kleine Einheit geplant – viel Zeit, die richtige Aufstellung für den BVB-Kracher herauszufiltern, bleibt also nicht. Allzu viel dürfte der neue Coach erstmal nicht ändern.

FC-Bayern-Aufstellung gegen Dortmund: „Es kann unfair werden“

Entscheidend wird auch die Frage nach dem Spielsystem und der Taktik sein, wie die Startelf letzten Endes aussehen wird. „Die werde ich natürlich auf gar keinen Fall verraten. Ich würde gerne, aber es geht einfach nicht. Wir entscheiden es spät, das Spiel ist zu wichtig. Wir wollten unsere Ideen reifen lassen. Heute war das allererste Training mit allen an Bord“, erklärte Tuchel.

Außer Mathys Tel, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat, seien alle gesund zurückgekommen. Ein Fragezeichen stand bis zuletzt bei Jamal Musiala, der nach seinem Muskelfaserris am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war. „Jamal wird morgen in der Früh nochmal trainieren und dann können wir aus dem Vollen schöpfen“, kündigte Tuchel an. Ein Startelf-Einsatz von Bayerns bestem Bundesliga-Torschützen wäre angesichts der kommenden Aufgaben mit dem Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City aber eine Überraschung. Womöglich wird Tuchel Musiala als Joker in der Hinterhand behalten.

Mögliche Aufstellung des FC Bayern gegen Dortmund

Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt – Coman, Kimmich, Goretzka, Davies – Müller, Sané – Choupo-Moting

Bayern-Aufstellung gegen BVB: Tuchel setzt wohl auf Sané

Im Tor wird wie gewohnt Yann Sommer stehen. Gut möglich, dass Tuchel gegen die schnellen BVB-Angreifer wie zu Chelsea-Zeiten mit einer Dreierkette agieren lässt, um die Defensive zu stärken. Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt wären die ersten Kandidaten.

Im Mittelfeld führt wohl kein Weg vorbei an der Doppelsechs Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die Tuchel als Schlüsselspieler bezeichnete. Hinter der Sturmspitze Eric Maxim Choupo-Moting, der seine Rückenprobleme auskuriert hat, dürften Thomas Müller und Leroy Sané auflaufen. Tuchel verpasste Sané direkt einen Tritt in den Hintern und führte ein längeres Gespräch mit dem FCB-Sorgenkind. (ck)