DFB-Pokal im Live-Ticker: Warum das Duell mit Hoffenheim für Bayern-Trainer Hansi Flick so pikant ist

, Mittwoch, 20.45 Uhr Hansi Flick trifft in der Allianz Arena auf den Ex-Klub, an den er nicht die besten Erinnerungen hat.

trifft in der auf den Ex-Klub, an den er nicht die besten Erinnerungen hat. Im Bundesliga-Hinspiel siegten die Kraichgauer in München.

FC Bayern München - 1899 Hoffenheim, Mittwoch, 20.45 Uhr

18.48 Uhr: Während der FC Bayern mit 19 Erfolgen Rekordchampion im zweitwichtigsten nationalen Fußball-Wettbewerb Deutschlands ist, hat es für 1899 Hoffenheim bislang noch nicht einmal zum Einzug ins Halbfinale gereicht. Immerhin siebenmal standen die Kraichgauer aber im Viertelfinale, wozu sie diesmal also in München gewinnen müssten. Der bis dato letzte Einzug in die Runde der besten acht Teams liegt aber schon fünf Jahre zurück: 2014/2015 endete der Titeltraum nach einem 2:3 nach Verlängerung bei Borussia Dortmund.

18.35 Uhr: Noch ist die Aufstellung der Bayern nicht bekannt, aber die linke Seite wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch diesmal von Alphonso Davies beackert. Die Freundin des Kanadiers kann übrigens auch sehr ordentlich mit dem Ball umgehen und wäre beinahe ebenfalls an der Säbener Straße gelandet. Wir stellen die junge Dame vor.

18.22 Uhr: Es ist übrigens das erste Pokalduell zwischen demFC Bayern und 1899 Hoffenheim. In der Bundesliga trafen beide Klubs bereits 23 mal aufeinander. Nur drei Vergleiche gewannen die Kraichgauer, allesamt jedoch in den vergangenen drei Jahren. So lautet die Bilanz aus den jüngsten sechs Vergleichen: drei Siege Bayern, drei Erfolge 1899. Insgesamt holten die Roten bereits 15 Dreier gegen Hoffenheim. Fünf Spiele endeten unentschieden. Das Torverhältnis lautet 51:21.

16.45 Uhr: 1899 Hoffenheim ist für den FC Bayern diesmal vor RB Leipzig. Die Sachsen sind am Dienstag nach erneut schwacher Leistung und einem 1:3 bei Eintracht Frankfurt aus dem DFB-Pokal ausgeschieden - es war das dritte Spiel in Folge ohne Sieg.

„Auf jeden Fall fahren wir nicht nach München und singen 'Wir fahren nach Berlin'“, meinte RB-Coach Julian Nagelsmann mit Blick auf das Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (18 Uhr, bei uns im Live-Ticker). Können die Bayern heute Abend in punkto Selbstbewusstsein vorlegen?

Achtelfinale im DFB-Pokal: Vier Duelle an diesem Mittwoch, Topspiel in München

16.20 Uhr: FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim - es ist das abschließende Topspiel im DFB-Pokal-Achtelfinale. Für die nächste Runde haben sich bereits folgende Teams qualifiziert: Fortuna Düsseldorf, Schalke 04, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt.

An diesem Mittwochabend stehen sich im DFB-Pokal folgende Mannschaften gegenüber:

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (18.30 Uhr)

SC Verl - 1. FC Union Berlin (18.30 Uhr)

Bayern München - 1899 Hoffenheim (20.45 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC (20.45 Uhr)

FC Bayern - 1899 Hoffenheim im Live-Ticker: Odriozola wohl nur auf der Bank

14.45 Uhr: Hansi Flick wollte in der Winter-Transferphase einen neuen Rechtsverteidiger, der Bayern-Trainer hat einen bekommen - und braucht ihn aktuell offenbar nicht.

Leihspieler Alvaro Odriozola (Real Madrid) wird auch heute Abend im DFB-Pokal gegen 1899 Hoffenheim nicht in der Startelf stehen. Das berichtet Sport1. Demnach werden dem 24-jährigen Spanier beim deutschen Rekordmeister „technische und taktische Defizite“ nachgesagt.

Klingt nicht nach einer vielversprechenden Zeit in München.

Höchstwahrscheinlich wird #Odriozola auch heute nicht in der Startelf stehen. Ihm werden technische und taktische Defizite nachgesagt. Die Startelf ist für ihn momentan weit weg. Auch, weil es #Pavard immer besser macht. Für die neue Saison wird ein RV gesucht. @SPORT1 #FCBTSG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 5, 2020

13.55 Uhr: Während dieBayern heute Abend einmal mehr in der heimischen Allianz Arena die Chance auf den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale haben, gibt es bei Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund mächtig Fan-Ärger um Lucien Favre.

Der Grund: Der BVB-Coach ließ Mega-Torjäger Erling Haaland beim 2:3 bei Werder Bremen eine Halbzeit lang auf der Bank schmoren - und am Ende eines gebrauchten Abends stand das Aus im Pokal. Macht es der FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim besser?

FC Bayern - 1899 Hoffenheim im Live-Ticker: Neuigkeiten zu Leroy Sané

Update vom 05. Februar, 12.30 Uhr: Vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale des FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim, Ex-Klub von Coach Hansi Flick, gibt es in München auch Neuigkeiten in punkto Transfer-Ziel Leroy Sané*.

Laut Sport Bild ist der Poker um den ManCity-Star ins Stocken geraten, weil der 24-jährige Nationalspieler vor dem Jahreswechsel seiner Berateragentur gekündigt hatte - und der neue Agent Verhandlungen erst nach einer Kündigungsfrist aufnehmen darf.

Erstmeldung vom 04. Februar 2020: Es wird ein besonderes Wiedersehen für Bayern-Trainer Hansi Flick* mit dem ehemaligen Arbeitgeber 1899 Hoffenheim.

Zwischen Juli 2017 und Februar 2018 war der gebürtige Heidelberger knapp 30 Kilometer weiter, in Sinsheim, Geschäftsführer. Nach nur acht Monaten kam es jedoch zum Bruch, Flick musste - mit großen Ambitionen angetreten - wieder gehen.

FC Bayern - 1899 Hoffenheim im Live-Ticker: Flick hatte schwere Zeit bei der TSG

„Es war keine einfache Zeit. Es kann im Leben nicht immer alles zu einhundert Prozent so laufen, wie man das möchte. Man hat sich letztlich gut getrennt. Das ist ein Teil meiner Vita, ich bin damit im Reinen. Meine Berufung ist es, Trainer zu sein“, erklärte der 54-jährige Badener auf der Pressekonferenz des FC Bayern* vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale in der Allianz Arena* gegen die TSG.

+ Schwere Zeit: Hansi Flick (re.) bei 1899 Hoffenheim, hier mit Mäzen Dietmar Hopp. © dpa / Daniel Maurer

Flick soll sich damals mit Mäzen Dietmar Hopp* überworfen haben, Hoffenheim ließ seinerzeit erst verlauten: „Sowohl Dietmar Hopp als auch Hansi Flick legen Wert auf die Feststellung, dass Berichte über Machtkämpfe in der TSG-Führung oder abgelehnte Strukturpläne frei erfunden sind und jeder Grundlage entbehren.“

FC Bayern - 1899 Hoffenheim im Live-Ticker: Serge Gnabry wohl in der Startelf

Die Trennung sei dann jedoch wegen „unterschiedlicher Auffassungen“ über „die Rolle und Aufgabe von Hansi Flick“ erfolgt, hieß es später.

Im Sommer 2019 heuerte der einstige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw bei den Bayern in München an, mittlerweile ist er beim Rekordmeister Chefcoach mit der Chance auf eine dauerhafte Beschäftigung in dieser Position.

Verzichten muss der Bayern-Trainer gegen den alten Klub auf Ivan Perisic - der Kroate zog sich im Training nach einem Foul durch Leihspieler Alvaro Odriozola* einen Knöchelbruch zu. Statt seiner könnte Serge Gnabry wieder von Beginn an auflaufen.

FC Bayern - 1899 Hoffenheim im Live-Ticker: Lucas Hernández wieder im Kader

„Es kann durchaus sein, dass wir einen Wechsel vornehmen“, meinte der Bayern-Coach über den Schwaben: „Serge ist absolut zu 100 Prozent fit.“

Auch Lucas Hernández wird nach Monaten erstmals wieder dabei sein - Flick: „Er wird morgen im Kader sein - step by step. Das heißt aber nicht, dass er spielfähig ist, wenn es eng wird.“ Eng war es im Bundesliga-Hinspiel - die Bayern verloren 1:2. Auf der Gegenseite kann Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder nahezu aus den Vollen schöpfen*.

Verfolgen Sie das DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwochabend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. Wo Sie das Spiel live im TV sehen können, erfahren Sie bei tz.de*.

