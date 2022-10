FC Bayern will wohl mit Topverdiener Lucas Hernandez verlängern – Comeback-Plan mit Deschamps abgesprochen

Für kompromissloses Zweikampfverhalten bekannt: Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez (r.). © IMAGO/Marcio Machado

Der FC Bayern möchte den 2024 auslaufenden Vertrag des verletzten Topverdieners Lucas Hernandez verlängern. Die Gespräche mit dem Berater sollen bereits laufen.

München - Als der FC Bayern in diesem Sommer Matthijs de Ligt verpflichtete, fragten sich viele, welcher der beiden anderen Top-Innenverteidiger in die Röhre schauen wird: Lucas Hernandez oder Dayot Upamecano. Denn der niederländische Neuzugang galt in der von Trainer Julian Nagelsmann bevorzugten Viererkette freilich als gesetzt. Durch den Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, den sich Hernandez im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona zugezogen hatte und der ihn noch immer außer Gefecht setzt, stellte sich die Innenverteidigung zuletzt von selbst auf.

FC Bayern will mit Lucas Hernandez verlängern – Gespräche mit Berater laufen bereits

Bis zu seiner Verletzung spielte der Münchner Rekordtransfer Hernandez eine überzeugende Saison und leitete den 2:0-Sieg gegen die Katalanen mit dem Führungstreffer sogar selbst ein. Für seine guten Leistungen könnte der französische Nationalspieler trotz Verletzung wohl bald belohnt werden. Denn wie der kicker berichtete, will der FCB den am 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern. Die Verantwortlichen hätten demnach bereits Hernandez‘ Berater kontaktiert.

Der 26-Jährige zählt schon jetzt zu den Top-Verdienern im Bayern-Kader. Eine Vertragsverlängerung dürfte für Sportvorstand Hasan Salihamidzic also erneut kein billiges Unterfangen werden. Auch innerhalb der Mannschaft sei der Linksfuß sehr geschätzt.

FC Bayern: Comeback-Fahrplan mit Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps abgesprochen

Aktuell muss sich der Abwehrspezialist noch mit Lauftraining begnügen. Wie der kicker ebenfalls erfahren hat, sei mit Blick auf die am 20. November beginnende WM in Katar mit Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps abgesprochen, dass die beiden letzten Bundesliga-Spiele gegen Bremen (8. November) und Schalke (12. November) als Vorbereitung auf das Turnier genutzt werden sollen. Deschamps wolle offenbar keinesfalls auf Hernandez verzichten.