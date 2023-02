Matthäus wundert sich über Bayern-Trainer Nagelsmann: „War überflüssig“

Von: Boris Manz

Teilen

Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft vor dem Champions-League-Spiel gegen PSG öffentlich angezählt. Laut Lothar Mätthäus hätte interne Kritik mehr geholfen.

München – Kritik für die Stars vom FC Bayern: Vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain hat Julian Nagelsmann überraschend offen die Leistung seiner Mannschaft kritisiert. Trotz eines Heimerfolgs über den VfL Bochum zeigte sich der FCB-Coach alles andere als zufrieden. Lothar Matthäus gab Nagelsmann zwar recht mit seiner Kritik, beanstandete aber den Weg an die Öffentlichkeit.

Paris Saint-Germain - FC Bayern Champions League Achtelfinale Hinspiel: 14. Februar 2023, 21 Uhr Rückspiel: 8. März 2023, 21 Uhr Live-Ticker: tz.de

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain: FC Bayern holt dritten Sieg in Serie

Drei Punkte sind in der Bundesliga aktuell „das Allerwichtigste“ beim FC Bayern, stellte Nagelsmann unmittelbar nach dem Spiel fest. Nach dem mauen Start ins neue Jahr steht der Rekordmeister nur noch mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze.

Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie zeigte die jüngste Formkurve der Münchner aber wieder nach oben – zumindest ergebnistechnisch.

Lothar Matthäus hat irritiert auf Julian Nagelsmanns Kritik an seiner Mannschaft reagiert. © Imago/Team 2/Eibner

„Wenn wir so spielen gegen Paris, haben wir keine Chance“

Überraschend, dass Nagelsmann ausgerechnet jetzt vor dem großen Spiel in Paris den Weg an die Öffentlichkeit sucht. „Wenn wir so spielen gegen Paris, haben wir keine Chance“, sagte Nagelsmann bei Sky. „Wir haben jetzt keinen Super-Flow. Wir müssen in Paris ein überragendes Spiel machen.“ Schon in der Halbzeit wirkte der FCB-Coach unzufrieden mit der Leistung und hielt nur eine kurze Kabinenansprache.

FC Bayern News: Lothar Mattäus reagiert irritiert auf Nagelsmanns Kritik

Die öffentliche Kritik sorgte bei Lothar Matthäus für Verwunderung. „Julian hätte es vielleicht ein bisschen geschickter machen können, intern in der Kabine die Spieler wachrütteln“, sagte Matthäus bei Sky90. „Ich glaube, diese Sache, die Julian gestern über die Medien den Spielern mitteilen wollte, war überflüssig. Die Spieler wissen genau, um was es am Dienstag in Paris geht.“

Darauf lassen auch die Aussagen der Spieler schließen. Nach dem Bundesliga-Spiel zeigte sich Yann Sommer zuversichtlich im Hinblick auf die bevorstehende Aufgabe: „Ich habe nie Angst. Das wäre komplett falsch. Wir freuen uns auf das Spiel, das sehr wichtig ist für den Klub und die Mannschaft.“

Am Dienstagabend kommt es zum Showdown der beiden europäischen Spitzenteams. Im Prinzenpark wird Kylian Mbappe wohl auflaufen können. (btfm)