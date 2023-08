Mehr als nur ein Fingerzeig: Goretzka bei Tuchel nur noch Ersatz

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern hat seinen letzten Test auf der Asien-Tour absolviert. Dabei wurde deutlich, dass Leon Goretzka bei Thomas Tuchel nicht sehr hoch im Kurs steht.

München/Singapur – In der Regel sind die Aufstellungen vor Testspielen nicht gänzlich interessant, da bis zum eigentlichen Pflichtspiel-Auftakt noch ein paar Tage ins Land ziehen.

Als die Formation des FC Bayern vor dem Testspiel gegen den FC Liverpool (4:3) am Mittwochmittag (MEZ) in Singapur bekannt wurde, fiel aber eine Sache auf. Leon Goretzka saß nur auf der Bank. An und für sich kein großes Thema, weil es sich ja „nur“ um ein Testspiel handelte.

Aufstellung FC Bayern: Sommer (46. Ulreich) – Pavard (61. Mazraoui), Upamecano (61. Stanisic) , Kim (46. de Ligt), Davies (61. Krätzig) – Kimmich (69. Pavlovic), Laimer (61. Goretzka) – Sané (46. Coman), Musiala (61. Gravenberch), Gnabry (61. Ibrahimovic)– Tel (69. Sarr) Aufstellung FC Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (62. Gomez), Matip (46. Konaté), van Dijk (76. Quansah), Robertson (62. Tsimikas) – Jones (76. Clark), Mac Allister (46. Diaz), Szoboszlai (76. McConnell) – Jota (46. Nunez), Gakpo (62. Elliott), Salah (76. Doak) Tore: 0:1 Gakpo (2.), 0:2 van Dijk (28.), 1:2 Gnabry (33.), 2:2 Gnabry (42.), 2:3 Diaz (66.), 3:3 Stanisic (80.), 4:3 Krätzig (91.)

Leon Goretzka sitzt auch nur gegen den FC Liverpool auf der Bank

Doch in Goretzkas Fall war es bei vier bisherigen Begegnungen der Münchner das vierte Mal, dass der 28-Jährige den Anpfiff von der Bank aus verfolgte. Thomas Tuchel setzte auch gegen die Reds auf Joshua Kimmich und Konrad Laimer in der Mittelfeldzentrale.

Mehr als ein Fingerzeig von Tuchel! Der Bayern-Coach plant aktuell nicht mit dem 28-Jährigen für die Startelf – und darüber hinaus? Schwer vorstellbar, dass Laimer am 12. August im Supercup gegen RB Leipzig auf einmal auf der Bank sitzen wird.

Leon Goretzka ohne Zukunft beim FC Bayern? Tuchel plant aktuell mit Laimer und Kimmich

Für Goretzka ist dies keine einfache Situation. Doch bereits beim Vorbereitungsstart Mitte Juli macht Tuchel deutlich, dass der Nationalspieler um seinen Platz zu kämpfen haben wird. „Leon hatte eine unbefriedigende letzte Phase der Saison“, sagte der Trainer beim Tegernsee-Trainingslager.

Seitdem ist Goretzka im Kampf um die Stammplätze außen vor, durfte in den bisherigen Spielen gegen den FC Rottach (27:0), ManCity (1:2) oder Kawasaki Frontale (1:0) ausschließlich im zweiten Durchgang mit der B-Elf und den Nachwuchskräften ran. Gegen Liverpool saß Goretzka gar 60 Minuten auf der Bank und musste mit anschauen, wie lediglich Kingsley Coman und Matthijs de Ligt in der Pause eingewechselt wurden. Der nächste Nackenschlag!

Leon Goretzka beim FC Bayern: Nicht nur Hoeneß sieht Laimer vor dem DFB-Star

Sollte bis Ende August noch ein weiterer Sechser kommen, was der große Wunsch von Tuchel ist, könnte Goretzkas Zeit an der Säbener Straße zu Ende gehen. Auch wenn dieser den Verein eigentlich nicht verlassen möchte. „Ich kann nur sagen: Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans, und ich möchte hier einfach weitermachen“, so Goretzka vergangenen Sonntag bei der Team-Präsentation in der Allianz Arena.

Fakt aber ist: Goretzka hat im Tuchel-System keinen Platz und kämpft mit Kumpel Kimmich um die Position auf der Acht. Neuzugang Laimer wird nicht nur von Patron Uli Hoeneß als deutliche Verstärkung gesehen. Das wird ihm Tuchel nach der Vorbereitung persönlich mitteilen, wenn der Coach – wie angekündigt – die Einzelgespräche mit den Stars suchen wird.

Leon Goretzka Geburtsdatum: 6. Februar 1996 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2026) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Mehr als ein Fingerzeig: Thomas Tuchel plant beim FC Bayern ohne Goretzka

Tuchel sieht Goretzkas Stärken in dessen Physis und eher im offensiven Bereich. Ähnlich wie bei Youngster Ryan Gravenberch, der ebenfalls wenig zum Zug kommt. Für den Übungsleiter des Rekordmeisters ist Goretzka kein defensiv denkender Mittelfeldspieler. Das ist eher Aurelien Tchouaméni, mit dem sich die Münchner bereits beschäftigt haben.

Aktuell ist der französische Youngster von Real Madrid nicht verfügbar. Allerdings könnte laut Sport1 bis zum Ende der Transferperiode womöglich noch ein Leihgeschäft infrage kommen. Allerspätestens dann dürfte für Goretzka die Luft sehr dünn werden. (smk)