Er trainierte den Südkoreaner einst: Ex-1860-Coach legt den Bayern Kim-Transfer nahe

Von: Jannek Ringen

Beim FC Bayern München bahnen sich zwei Abgänge in der Innenverteidigung an. Im Gegenzug zeigt man Interesse an einem italienischen Meister.

München – In diesem Sommer wird es beim FC Bayern München wohl zu einem größeren Umbruch im Kader kommen. Neben einem Stürmer und einem defensiven Mittelfeldspieler könnte bald auch die Innenverteidigung eine Baustelle beim Rekordmeister sein. Die Verantwortlichen handeln jedoch mit Voraussicht.

Ungewisse Zukunft bei Hernandez und Pavard

Zwei Abwehrspieler denken an einen Wechsel. Lucas Hernandez steht in Verhandlungen mit Paris Saint-Germain über einen Wechsel in diesem Sommer. Da sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, gilt der Abgang des 27-Jährigen als wahrscheinlich.

Sein Landsmann Benjamin Pavard liebäugelt derzeit ebenfalls mit einem Wechsel. Der französische Nationalspieler hatte bereits im vergangenen Winter angedeutet, dass er sich einen Wechsel gut vorstellen kann. Auch in diesem Sommer scheint es so, als hätten andere Clubs ein Auge auf ihn geworfen. Konkretes Interesse gab es jedoch noch nicht.

Kim spielt sich in den Fokus des Rekordmeisters

Die Verantwortlichen des FC Bayern sind in der Situation um Pavard und Hernandez jedoch nicht unvorbereitet und haben den Markt bereits sondiert. Dabei sind sie auf Kim Min-jae vom SSC Neapel aufmerksam geworden. Der Südkoreaner wurde in der abgelaufenen Saison zum besten Innenverteidiger der Serie A gewählt und gewann mit Neapel die italienische Meisterschaft.

Mit seiner physischen Stärke und seinem guten Spielaufbau würde er ideal in das System von Thomas Tuchel passen. Die Gespräche zwischen seinem Management und den Bayern laufen gut. Sollte eine Einigung mit dem Spieler geschehen, müssten man sich nur noch mit der SSC Neapel über die Ablösesumme einigen.

Ex-1860-Coach rät FC Bayern zu Kim

Vitor Pereira, der 2017 für fünf Monate Trainer bei 1860 München war, kennt Kim bestens aus der gemeinsamen Arbeit bei Fenerbahce Istanbul. „Ich empfehle den Bayern sehr, ihn zu holen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er ein weltweiter Maßstab, ein Weltstar auf seiner Position werden wird“, erklärte der ehemalige Löwe. Sein ehemaliger Trainer traut ihm zu, dass er sich schnell an den deutschen Fußball anpassen könne.

Außerdem schwärmte er von den Fähigkeiten des 26-Jährigen. Kim sei „mental sehr schnell, weshalb er gute Entscheidungen im Passspiel trifft und viele Abwehr-Situationen vorhersieht“, lobte er den Südkoreaner. Vor allem seine Spielintelligenz und sein enormes Tempo sollen bei der Konterabsicherung helfen. Beim FC Bayern könnte er sein Spiel auf ein neues Level heben.