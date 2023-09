Sorgen um Kimmich: Ausfall gegen Leverkusen droht

Von: Jannek Ringen

Joshua Kimmich ist das Herzstück im Mittelfeld des FC Bayern. Für das Topspiel gegen Bayer Leverkusen droht der Nationalspieler auszufallen.

München – Die Länderspielpause konnte die deutsche Nationalmannschaft mit einem 2:1-Sieg über Frankreich versöhnlich beenden. Jetzt wartet der Liga-Alltag wieder auf die Spieler. Die Bundesliga startet gleich mit dem Kracher in der Allianz Arena zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Beim Rekordmeister bangt man um Mittelfeldspieler Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Rottweil bisherige Vereine: VfB Stuttgart, RB Leipzig, FC Bayern Mpnchen Marktwert: 75 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Topspiel in München – FC Bayern bittet Bayer Leverkusen zum Tanz

Knapp zwei Wochen mussten sich die Fußball-Fans in Deutschland gedulden, bis die Bundesliga wieder auf dem Plan steht. Dass die Länderspielpause sich dieses Mal länger angefühlt haben könnte als in den letzten Jahren, liegt vermutlich an der Aussicht auf den kommenden Spieltag. Den vierten Spieltag der Bundesliga eröffnen nämlich die einzigen beiden Teams, die alle ihre drei Spiele gewinnen konnten.

Am Freitagabend empfängt der FC Bayern Bayer Leverkusen in der Allianz Arena (20.30 Uhr/DAZN). Die Werkself zeigt unter Xabi Alonso einen attraktiven Fußball und hat in den ersten Saisonspielen eindrucksvoll ihre Klasse unter Beweis gestellt. Besonders die Offensive um Nationalspieler Florian Wirtz und Neuzugang Victor Boniface verzauberte die Liga. Nicht umsonst reist Bayer als Tabellenführer zum Spitzenspiel nach München.

Fällt Joshua Kimmich im Topspiel gegen Bayer Leverkusen aus? © IMAGO / Jan Huebner

Kimmich bei der Nationalmannschaft zum Zuschauen verdammt – droht der Ausfall?

Für den FC Bayern wird das Spiel gegen Bayer Leverkusen der erste Härtetest in der neuen Bundesligasaison sein. Die Spiele gegen Werder Bremen (4:0), den FC Augsburg (3:1) und Borussia Mönchengladbach (2:1) konnte man zwar allesamt gewinnen, allerdings kam der Mannschaft von Thomas Tuchel etwas die Souveränität abhanden. Im Spitzenspiel droht den Bayern der Ausfall von Joshua Kimmich.

Beim 2:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich, als das Trainer-Trio aus Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner für die Mannschaft zuständig war, saß Kimmich in zivil auf der Bank. Wegen anhaltender muskulärer Probleme konnte er gegen die Franzosen nicht mitwirken. Wie Sport1 berichtet, steht hinter dem Einsatz des Mittelfeldspielers auch vor der Partie gegen Bayer Leverkusen ein Fragezeichen.

Wer ersetzt Kimmich? Mittelfeld sehr dünn besetzt

Ein Ausfall von Kimmich wäre für den FC Bayern ein herber Schlag, da er die Schaltzentrale im Mittelfeld des Rekordmeisters ist. Das Bayern-Mittelfeld ist nach den Abgängen von Ryan Gravenberch und Marcel Sabitzer sowie dem gescheiterten Transfer von Joao Palhinha sowieso schon sehr dünn besetzt. Wie kann der Rekordmeister den 28-Jährigen ersetzen?

Höchstwahrscheinlich wird der von RB Leipzig gekommene Neuzugang Konrad Laimer die Position im defensiven Mittelfeld neben Leon Goretzka bekleiden. In der Vorbereitung hatte er noch den Vorzug vor Goretzka bekommen, rutschte zum Saisonstart jedoch ins zweite Glied. Wieder mit von der Partie wird voraussichtlich Jamal Musiala sein, der sich vor der Länderspielpause einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. (jari)