Verletzungsdrama beim FC Bayern: Martinez erleidet „schwere Muskelverletzung“ - Flick verrät Ausfallzeit

Update vom 21. Dezember, 18.11 Uhr: Ganz bitterer Tag für Javi Martinez. Der Spanier musste beim letzten Vorrundenspiel gegen den VfL Wolfsburg bereits vor der Pause wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Im Anschluss an das Spiel verriet FCB-Coach Hansi Flick bei Sky: „Er hat eine Muskelverletzung, eine schwere Muskelverletzung. Ich weiß nicht, ob es ein Muskelbündelriss ist, da will ich nicht zu viel verraten, aber er fällt sechs Wochen aus“.

Der Rückrundenauftakt gegen die Hertha (19. Januar) findet also definitiv ohne Martinez statt. Vermutlich wird es eher Februar bis der Spanier wieder zur Verfügung steht.

Der #FCBayern muss vorerst auf @Javi8martinez verzichten. "Javi wird mindestens sechs Wochen pausieren müssen, es ist eine schwere Muskelverletzung. Das ist sehr bitter", bestätigte Hansi #Flick auf der Pressekonferenz.





München - Die Verletzungssorgen beimFC Bayern München werden immer größer. Beim Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag kam wohl noch ein weiterer Defensiv-Akteur zu der langen Verletztenliste hinzu. Javi Martinez der von Beginn an neben David Alaba in der Innenverteidigung spielte, musste kurz vor der Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden und konnte das Feld nur gestützt verlassen.

FC Bayern: Nächster Spieler verletzt - Martinez gegen Wolfsburg ausgewechselt

Was war passiert? Martinez lieferte sich nach einem langen Ball ein Laufduell mit Wolfsburgs Maximilian Arnold. Der Spanier trat ohne Einwirkung des Gegners unglücklich auf dem Boden auf und fasste sich sofort an das Bein. Der Bayern-Spieler humpelte langsam aus und ging zu Boden. Nach kurzer Behandlungszeit war klar, für Martinez wird es nicht weiter gehen.Jerome Boateng machte sich bereits warm, um den Spanier in der Innenverteidigung zu ersetzen.

Kurz vor der Halbzeit muss @Javi8martinez angeschlagen runter. Für ihn ist @JB17Official neu dabei.

Gute Besserung, Javi!





Bayern-Fans wie Verantwortlichen war zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht unbedingt klar, wie ernst die Verletzung von Martinez wirklich ist. Doch die anschließenden Szenen machten nicht sonderlich viel Hoffnung. Martinez konnte nur gestützt von zwei Betreuern wieder auf die Beine kommen und humpelte ebenfalls gestützt vom Feld. Dabei hielt sich der Spanier immer wieder verzweifelt die Hände vor den Kopf und verdeckte sein Gesicht.

FC Bayern in Sorge: Spieler-Lazarett wächst und wächst

Für Martinez, der in der laufenden bereits zwei Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst hatte, ist es der nächste Rückschlag. DerFC Bayern wird durch die Verletzung in große personelle Sorge gebracht. Nach der Einwechslung von Jerome Boateng sitzen beim amtierenden Deutschen Meister lediglich noch Jugendspieler auf der Bank. Lars-Lukas Mai, Sarpreet Singh, Oliver Batista-Meier, Leon Dajaku und Joshua Zirkzee sind bei den Münchnern übrig geblieben. Alle anderen Spieler außer Thiago fehlen verletzt, der Spanier hatte gegen Freiburg seine fünfte gelbe Karte gesehen und sitzt in der Allianz Arena auf der Tribüne.

