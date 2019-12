Rummenigge kündigt baldige Klarheit in der Trainer-Frage an - Wolfsburg-Spiel entscheidend? 

Wie lange bleibt Hansi Flick Trainer? Karl-Heinz Rummenigge erklärte nun, dass die Bayern noch dieses Jahr eine Entscheidung treffen.

Hansi Flick bleibt mindestens bis Weihnachten Cheftrainer des FC Bayern .

bleibt mindestens bis Weihnachten Cheftrainer des . Wie lange der Trainer allerdings an der Seitenlinie stehen darf, ist noch offen.

Nun hat sich Karl-Heinz Rummenigge zur Zukunft Flicks geäußert.

Update vom 11. Dezember 2019: Beim FC Bayern München soll noch vor Weihnachten eine Entscheidung in der Trainerfrage fallen. „Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der „Sport-Bild“ (Mittwoch) zur Zukunft von Interimstrainer Hansi Flick.

Der 54-Jährige sitzt seit der Trennung von Niko Kovac Anfang November beim Rekordmeister auf der Bank. Flick gewann gleich die ersten vier Spiele, zuletzt gab es aber zwei Niederlagen in der Bundesliga, wodurch die Münchner auf den siebten Platz abrutschten. Der Rückstand auf Spitzenreiter Gladbach beträgt bereits sieben Punkte.

Nach Niederlage: Rummenige spricht überraschend deutlich über Zukunft von Hansi Flick

Update vom 1. Dezember, 13.48 Uhr: Die große Frage, die sich einige Bayern-Fans stellen: Wie lange bleibt Hansi Flick Trainer beim FC Bayern München. Nun hat Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge eine überraschende Aussage nach der Niederlage gegen Leverkusen getätigt, wie auch tz.de* berichtet.

„Wir haben mit ihm und in ihm einen Trainer, der gut zur Mannschaft passt“, sagte Karl-Heinz Rummenigge am 1. Dezember. „Wir haben verabredet, dass wir erstmal bis Winter weitermachen. Dann setzen wir uns nach dem letzten Spiel mit ihm gemeinsam hin, werden das besprechen und machen möglicherweise auch darüber hinaus weiter.“

Wie sehr fällt da das Spiel gegen Leverkusen ins Gewicht? Anscheinend kaum. „Das Wichtigste ist die Spielqualität, ist der Matchplan und das stimmt bei Hansi Flick. Deshalb ist bei mir auch nach dem Spiel keine Veränderung in der Bewertung festzustellen“, so Rummenigge.

Auch eine Kampfansage vor dem Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach hat der Ex-Stürmer gebracht. „Wir wollten idealerweise zu Weihnachten von ganz oben grüßen. Das ist durch die drei Punkte, die wir leider nicht eingefahren haben, etwas schwieriger geworden“, sagt Rummenigge. Wer wird am Ende Deutscher Meister? Stimmen Sie ab.

FC Bayern: Ärger droht - Landet dieser Star bei Hansi Flick plötzlich auf dem Abstellgleis?

Update vom 1. Dezember: Hansi Flick hat gegen Bayer 04 Leverkusen seine ersten Gegentore als verantwortlicher Trainer und seine erste Niederlage erleiden müssen. Doch ist das Ergebnis gegen die Werkself eventuell ein gutes Omen?

Es war nicht nur Robert Lewandowski, der viele Chancen vergab, doch bei dem Polen war es am auffälligsten. Der sonst so treffsichere Stürmer konnte kein Tor erzielen. Der Social-Media-Account von Bayer Leverkusen nutzte das und wurde weltweit gefeiert.

Update vom 25. November: Jerome Boateng ist der dienstälteste Innenverteidiger beim FC Bayern München. Im Sommer 2019 wurde dem früheren DFB-Nationalspieler bereits ein Wechsel nahegelegt, dann rutschte der seit September 31-Jährige durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Leistungsträger Niklas Süle und Neuzugang Lucas Hernandez zurück in die Startelf. Dort machte Boateng seine Sache äußerst gut, ehe es bei der Auswärtspartie in Frankfurt wieder zu einem Tiefpunkt kam: Durch eine Notbremse früh im Spiel hatte der Abwehrmann wesentlichen Anteil am 1:5-Debakel gegen die Eintracht und damit auch dem Trainerende von Niko Kovac.

Ob Jerome Boateng am Samstag im Topspiel auflaufen wird, steht noch nicht fest. Hansi Flick kann gegen Leverkusen aus dem Vollen schöpfen. Welcher Star muss auf die Bank? Hier geht es zu den voraussichtlichen Aufstellungen.

FC Bayern München: Wo steht Jerome Boateng in der Abwehr-Hierarchie?

Mit der Beförderung von Hansi Flick zum FCB-Chefcoach stellt sich die Frage, welche Rolle Jerome Boateng im Kader der Münchner einnehmen wird. Die Zwei-Spiele-Sperre in der Bundesliga ist nach Düsseldorf beendet, und von nun an ist der frühere ManCity-Star wieder einsatzberechtigt. Einen Grund, die Startformation umzukrempeln, hat Flick nicht wirklich: Zum einen setzt der neue Trainer in der Innenverteidigung auf die Dienste von Javi Martinez, der unter Kovac kaum zum Einsatz kam, andererseits ist da eine noch überraschendere Personalie: David Alaba wurde von linksaußen in die Mitte gezogen und brilliert dort ebenfalls, ganz so wie Neuzugang Alphonso Davies auf der angestammten Position des Österreichers. Drei Partien (Piräus, Dortmund, Düsseldorf) konnten mit dieser Formation gewonnen werden.

In der Innenverteidigung ist Bayern München also trotz des Fehlens der zwei etatmäßigen Stammspieler Süle/Hernandez bestens aufgestellt, und Boateng wird aller Voraussicht nach wieder die Rolle des Reservisten einnehmen. Die Frage ist, wie ernst Hansi Flick den Begriff Rotation nimmt: Denn schon am Dienstag in der Champions League bei Roter Stern Belgrad steht das nächste Pflichtspiel auf dem Programm und der FC Bayern ist bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Die Partie wäre also eine gute Gelegenheit, dem zuletzt pausierenden Boateng Spielpraxis zu verschaffen. Und die Chancen auf einen Einsatz sind nicht schlecht, wie seit Montag Mittag feststeht: Denn Alaba wird die Reise nach Belgrad nicht mit antreten. Er und seine Lebensgefährtin erwarten Nachwuchs.

FC Bayern München: Als Hansi Flick nach Boateng gefragt wird, redet er nur von jemand anderem

Ursprungsmeldung: Pep Guardiola hatte es einst vorausgesagt: David Alaba kann einer der besten Innenverteidiger der Welt werden. Auch Carlo Ancelotti, der eine weniger ruhmreiche Zeit beim FC Bayern hatte als sein Vorgänger, war von den Abwehrqualitäten des Österreichers angetan.

+ David Alaba (r.) hat sich in der Innenverteidigung an Jerome Boateng vorbeigespielt. © AFP / CHRISTOF STACHE

Unter Cheftrainer und Niko-Kovac-Nachfolger Hansi Flick spielt Alaba nun Stamm in der Abwehrmitte. Die beiden Partien gegen Olympiakos Piräus (2:0) und den BVB (4:0) deuteten nicht nur an, dass Alaba auf dieser Position eine Zukunftslösung sein kann. Mehr noch: Der 27-Jährige wird für Flick in letzter Reihe zum Schlüsselspieler im Bayern-Kader.

Bayern-Trainer Hansi Flick gerät bei David Alaba ins Schwärmen

Das betonte der Taktiker nun auf der Pressekonferenz* der Bayern vor demBundesliga-Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) hoch offiziell. Und zwar, als er eigentlich nach den Chancen für Weltmeister Jerome Boateng auf Startelf-Einsätze gefragt worden war.

„Alaba hat gegen den BVB in der Abwehrmitte ein sensationelles Spiel gemacht - nicht nur defensiv, sondern gerade auch offensiv. Er hat die Mannschaft von hinten raus geführt, das Spiel aufgebaut, deswegen ist er für uns auf dieser Position sehr wichtig“, erklärte der 54-jährige Badener beim obligatorischen Pressetalk an der Säbener Straße: „Die Viererkette hat es in beiden Spielen sehr gut gemacht.“

Hansi Flick: Weiter mit David Alaba in der Abwehrmitte

Gut gemacht heißt: Die Außenverteidiger, namentlich Benjamin Pavard und der aufstrebende Alphonso Davies, standen sehr hoch, und die beidenInnenverteidiger, Javi Martinez und Alaba, schoben konsequent nach.

Konkret:Alaba dirigierte die Viererkette wie ein Stratege. Die Folge: Enge Räume zwischen den Ketten - und ganz viel Probleme im Spielaufbau des Gegners.

Das dürfte auch das weitere taktische Modell unter Flick sein, über dessen Job als Chef nach der Entlassung von Mauricio Pochettino bei Tottenham Hotspur wieder kräftig gemutmaßt wird. Insbesondere das Flick‘sche Modell gegen spielstarke Mannschaften, wie sie in der Bundesliga bald mit Bayer Leverkusen (30. November) und Gladbach (7. Dezember) warten.

Alaba fungiert bei dieser Marschroute als eine Art Spielmacher aus der Tiefe. Gegen den BVB zeigte er eine herausregende Leistung, zum Beispiel mit Diagonalbällen unter ärgster Bedrängnis auf die rechte Flanke.

Joshua Kimmich: FC-Bayern-Star David Alaba „einer der besten auf der ganzen Welt“

„In der Innenverteidigung ist er für mich mit einer der besten Spieler auf der ganzen Welt“, meinte Kollege Joshua Kimmich nach der Gala gegen den großen Bundesliga-Rivalen und schwärmte: „Seine Körpersprache ist wahnsinnig positiv. Wie er in die Zweikämpfe geht. Er hat ein super Aufbauspiel. Er spielt Super-Bälle, auch diagonal, behält unter Druck die Ruhe.“

Mittelfeld-Ass Leon Goretzka meinte im Stile eines Analysten: „Er spricht viel mit uns, schiebt die Kette hoch, gibt uns dadurch die Möglichkeit, die Ketten eng zu halten. Er ist extrem zweikampfstark und gibt uns eine gute Stabilität, weil er nach vorne und offensiv denkt. Das macht es für die Mittelfeldspieler einfacher, weil der Raum in der Verteidigungszone kleiner wird.“

+ Nicht nur beim FC Bayern stark: David Alaba, Nationalspieler Österreichs. © dpa / Georg Hochmuth

So wird der österreichische Nationalspieler nach den Verletzungen vonNiklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernández (Innenbandriss im Sprunggelenk) zur Ideallösung. Und das, obwohl er im ÖFB-Team ganz andere Positionen spielt. Der Vielseitigkeit sei Dank.

David Alaba: Bayern-Leader trifft für Österreich

Während er bei den Bayern lange Linksverteidiger war, spielte er angesichts seiner strategischen Qualitäten für Österreich bereits im defensiven Mittelfeld.

Kürzlich beorderte ihn Nationalcoach Franco Foda im entscheidenden Qualifikationsspiel zur paneuropäischen Fußball-EM 2020 gegen Nordmazedonien (2:1) in einem 4-3-3-System nach links vorne, was Alaba direkt mit dem Treffer zum 1:0 rechtfertigte.

Eins ist klar: In dieser Form ist der gebürtige Wiener unersetzlich - für die Bayern und für sein Heimatland. In München künftig als Schlüsselspieler in der Innenverteidigung. Das hat Flick klar gemacht.

Am erste Adventssonntag besuchten die Bayern-Stars schon traditionell die Fanclubs - dabei wurden auch kuriose Gutscheine ausgeschrieben.

FC-Bayern-Star David Alaba erstmals Vater geworden.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Patrick Mayer/Patrick Freiwah

Rubriklistenbild: © dpa / Matthias Balk