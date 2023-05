Gnabry verhöhnt BVB mit spezieller Geste – Goretzka löscht Foto wieder

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hat Borussia Dortmund den Meistertitel vor der Nase weggeschnappt. Serge Gnabry verhöhnt den BVB mit einer speziellen Geste.

München – Der FC Bayern darf am Ende wieder jubeln und ist zum elften Mal in Folge Deutscher Meister. Borussia Dortmund war dem Titel so nah wie lange nicht mehr und musste die schon sicher geglaubte Schale den Münchnern überlassen. Von Serge Gnabry wurde der BVB dann auch noch in Form einer speziellen Geste verhöhnt, Leon Goretzka löschte das Foto aber schnell wieder.

Serge Gnabry Geburtsdatum: 14. Juli 1995 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsaußen Marktwert: 55 Millionen

FC Bayern feiert Meisterschaft mit Party-Marathon – BVB mit Lied in der Kabine verspottet

Der Bayern-Jubel kannte nach dem Last-Minute-Meistertitel keine Grenzen. Erst ließen sich die Stars nach dem Sieg in Köln ausgelassen von den Fans in der Kurve feiern, anschließend ging es in der Kabine weiter. „Wer wird Deutscher Meister, BVB Borussia“, sangen die Spieler in den Katakomben – eine fiese Spitze Richtung BVB. Die Dortmunder hatten durch ein 2:2 am letzten Spieltag gegen Mainz die Tabellenführung aus der Hand gegeben.

Doch damit nicht genug: Auf der Heimfahrt gab es Wirbel um ein Feier-Video aus dem Bus, in dem der FC Bayern den Gegner verhöhnt. Auch auf der Meisterfeier auf dem Rathausbalkon am Münchner Marienplatz tanzten und sangen die Spieler nach der Party-Nacht froh und munter weiter. Bei den Feierlichkeiten ging sogar die Meisterschale zu Bruch, wie Joshua Kimmich erklärte. Dessen Kumpel Serge Gnabry ließ es sich nicht nehmen, mit einer speziellen Geste den unterlegenen Rivalen Borussia Dortmund zu verspotten – die Aktion hat eine Vorgeschichte.

Serge Gnabry verspottet den BVB mit einer speziellen Geste. © Ulrich Wagner/Imago/Leon Goretzka/Instagram

Gnabry verhöhnt BVB mit spezieller Geste – Goretzka löscht Foto wieder

Es geht um ein Instagram-Foto von Leon Goretzka, das inzwischen wieder gelöscht ist. Auf diesem macht Gnabry eine Geste mit geschlossenem linken Auge, am offenen rechten Auge hat er Zeigefinger und Daumen der rechten Hand angelegt. Mit der freien linken Hand zeigt Gnabry Richtung Kamera.

Aufmerksame Bundesliga-Beobachter dürften sofort wissen, an wen diese Geste gerichtet sein könnte. Die Rede ist von Dortmunds Karim Adeyemi. Der Ex-Bayern-Jugendspieler jubelte in dieser Pose bei Dortmunds 2:0 gegen Leverkusen am 29. Januar. Die Bayern hatten an diesem 18. Spieltag nur ein 1:1 gegen Frankfurt gespielt.

Adeyemi-Geste geht nach hinten los: Bayern-Star Gnabry verspottet BVB

Die Adeyemi-Aktion war damals jedoch keinesfalls als Ansage im Titelkampf Richtung München zu verstehen. Vielmehr ging der Gruß, der sich auf eine Anime-Serie bezieht, an Adeyemis Kumpel Dominik Szoboszlai von RB Leipzig. Die beiden spielten 2020 zusammen für RB Salzburg und sind seitdem befreundet.

Szoboszlai revanchierte sich Wochen später mit derselben Geste, als er am vorletzten Spieltag das 3:1 für Leipzig gegen Bayern erzielte – und somit Dortmund die Meisterschaft auflegte. Die Botschaft des Ungarn an Adeyemi war klar: ‚Hol dir die Meisterschale mit dem BVB, Kumpel‘.

Bayern-Stars um Gnabry wegen Adeyemi-Geste offenbar gereizt

Eine schöne Geste zwischen Szoboszlai und Adeyemi, die bei den gereizten Bayern-Stars um Gnabry offenbar für einen Schuss Extra-Motivation gesorgt hat. Die Folge war der Meistertitel, der die Entlassungen von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, gegen den Uli Hoeneß schwere Vorwürfe erhebt, jedoch nicht mehr verhindern konnte. (ck)