FC Bayern: Bundesliga im Live-Ticker: Erstes Spiel gegen Schalke nach Nübel-Transfer 

FC Bayern: Im ersten Bundesliga-Heimspiel 2020 peilen die Bayern gegen Verfolger Schalke den nächsten Dreier an. Wir verfolgen die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - FC Schalke 04 -:- (-:-)

Verfolgerduell um die Spitze in der Bundesliga

Es ist das erste Spiel zwischen den Klubs nach dem ablösefreien Nübel-Transfer.

FC Bayern München - FC Schalke 04 -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Alaba, Boateng, Davies - Thiago, Kimmich, Goretzka - Müller, Perisic - Lewandowski FC Schalke 04: Tore: Schiedsrichter:

Update vom 24. Januar, 22.55 Uhr: Die Bayern werden gegen Schalke 04 indes mit Trauerflor auflaufen. Denn: In der Nacht auf Freitag ist der langjährige Geschäftsführer (1957 - 1983) des Rekordmeisters, Walter Fembeck, im Alter von 98 Jahren verstorben.

In der Allianz Arena wird es unmittelbar vor Beginn des Bundesliga-Topspiels deshalb auch eine Gedenkminute geben.

Update vom 24. Januar, 20.55 Uhr: Die Partie des FC Bayern gegen den FC Schalke wird gleichzeitig das erste Heimspiel von Oliver Kahn als neuem Vorstand des Rekordmeisters sein.

Im großenInterview mit der *tz und dem *Münchner Merkur erklärt Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, wie Kahn schon an seinem ersten Transfer beteiligt war.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Anstoß in der Allianz Arena ist am Samstag um 18.30 Uhr. +++

Vorbericht: FC Bayern München: Verfolgerduell

München - Kann der FC Bayern im Meisterschaftskampf ein Ausrufezeichen setzen? Gegen Verfolger Schalke 04 wollen die Roten den Abstand auf Leipzig, der derzeit nur vier Zähler beträgt, verkürzen. Doch der Tabellenfünfte der Bundesliga ist nicht einfach zu knacken und liegt mit 33 Punkten nur drei Zähler hinter dem Rekordmeister.

In der vergangenen Saison konnten die Münchner sogar einen neun-Punkte-Rückstand* auf, weswegen Trainer Hansi Flick* auf der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel am vergangenen Wochenende zuversichtlich zu Protokoll gab: „Wir haben die Qualität, Meister zu werden.“ Das Hinspiel im August gewannen die Bayern mit 3:0 souverän auf Schalke. Den Sieg überschattete die viel diskutierte Schiedsrichterleistung von Marco Fritz, der aufgrund von nicht gegebenen Strafstößen sogar angezeigt wurde.

Diesmal wollen es die Bayern nicht von der Schiedsrichterleistung abhängig machen und ihre Heimstärke ausspielen. Die Schalker kommen zwar mit vier ungeschlagenen Spielen in Serie im Rücken nach München, konnten jedoch nur acht Punkte aus den letzten vier Spielen holen. Der FC Bayern wiederum gewann die letzten vier Bundesligapartien und hoffen auf den fünften Dreier.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Erstes Duell nach dem Nübel-Transfer

Die Transfers, die der FC Bayern unter der Woche vermelden konnte, lindern die Personalsorgen* in der Defensive beim Rekordmeister. Neuzugang Odriozola könnte in der Abwehrreihe des FCB seinen ersten Einsatz für den neuen Verein verbuchen. Trotzdem fehlen den Münchnern Niklas Süle, Javi Martinez und der Rekordeinkauf Lucas Hernandez, der unter der Woche wieder am Mannschaftstraining teilnahm. Auch Kingsley Coman wagt sich langsam zurück auf dem Platz, für einen Einsatz reicht es jedoch sicher nicht. Zur Personalsituation wird sich Flick auch auf der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel äußern. Tz.de* ist für im Live-Ticker mit dabei.

Die Schalker haben ebenso mit Personalproblemem zu kämpfen, denn neben dem gesperrten Alexander Nübel fehlen in der Defensive Benjamin Stambouli und Salif Sané. Jean-Clair Todibo, der vergangene Woche aus Barcelona nach Gelsenkirchen verliehen wurde, könnte sein Bundesliga-Debüt geben. Außerdem fallen Weston McKennie und Amine Harit verletzt bei den Knappen aus.

