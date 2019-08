FC Bayern enttäuscht gegen Borussia Dortmund: Verschenkte Bälle führen zu Supercup-Pleite

Der BVB beendet Bayerns Serie und gewinnt den Supercup 2019. Dortmund lässt dem FCB kaum eine Chance. Joshua Kimmich ordnet seinen Tritt gegen Jadon Sancho ein.

Dortmund - Als Marco Reus um 22.34 Uhr im Glitzer-Konfetti den ersten Pokal der neuen Saison in den Nachthimmel stemmte, klatschten die Bayern-Profis mit stoischen Mienen im Abseits höflich Beifall: Der selbst ernannte Titelanwärter Borussia Dortmund hat bei der Saison-Ouvertüre ein erstes Ausrufezeichen gesetzt und die Münchner Supercup-Siegesserie beendet. Der BVB gewann im eigenen Stadion verdient mit 2:0 (0:0).

"Wir freuen uns. Wir wussten, dass das Spiel eine spezielle Brisanz hat. Wir nehmen diesen Titel gerne mit, weil er uns Schwung bringt", sagte Sebastian Kehl, Lizenzspieler-Abteilungsleiter beim BVB, nach dem Erfolg im ZDF. Paco Alcacer (48.) und Jadon Sancho (68.) schossen Dortmund zum sechsten Sieg in diesem Wettbewerb. Zuletzt hatte der achtmalige deutsche Meister diesen Titel 2014 gewonnen.

„Natürlich sind wir traurig“: FC Bayern enttäuscht nach Supercup-Pleite

Die Bayern verpassten dagegen ihren vierten Triumph in Folge. "Natürlich sind wir traurig. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, wenn auch kein sehr gutes. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, deswegen sind wir der Verlierer", sagte Trainer Niko Kovac.

Beide Teams mussten einige Ausfälle verkraften. Beim BVB fehlten die angeschlagenen Neuzugänge Mats Hummels, Julian Brandt und Thorgan Hazard. Die Münchner traten vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Stadion ohne 80-Millionen-Mann Lucas Hernandez, Serge Gnabry und Javi Martinez an.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Nach einem Fehler von Bayern-Innenverteidiger Niklas Süle scheiterte Marco Reus nach 50 Sekunden aber am stark reagierenden Nationalmannschafts-Teamkollegen Manuel Neuer. Die Gäste übernahmen danach zwar wie gewohnt die Spielkontrolle, waren in ihren Aktionen aber häufig zu fehlerhaft. Die daraus resultierenden Ballgewinne nutzte der BVB zu seinem gefürchteten schnellen Umschaltspiel.

Bayern-Coach Niko Kovac hatte seiner Mannschaft ein offensives 4-1-4-1-System mit Thiago als einzigem Sechser verordnet. BVB-Trainer Lucien Favre ließ sein Team defensiv in einem 4-4-2 agieren, bei eigenem Ballbesitz wurde daraus ein 4-2-3-1.

Supercup 2019: Borussia Dortmund mit den besseren Chancen

Chancen hatten zunächst nur die Schwarz-Gelben. Torjäger Paco Alcacer verfehlte aus rund 40 Metern aber sein Ziel, Neuer war zuvor übermotiviert aus seinem Tor geeilt (14.). Gegen Raphael Guerreiro machte der Schlussmann seine Sache dann deutlich besser (20.).

Erst danach wurden die Aktionen des Doublesiegers zielstrebiger. Kingsley Coman fand bei der ersten guten Bayern-Möglichkeit aber seinen Meister im guten Bürki-Ersatz Marwin Hitz (23.).

Insgesamt merkte man beiden Mannschaften an, dass sie noch mitten in der Vorbereitung stecken. Der BVB war erst am Freitag aus seinem Trainingslager aus Bad Ragaz in der Schweiz zurückgekehrt, die Bayern setzen ihre Saisonvorbereitung am Montag am Tegernsee fort. Einige Aktionen waren noch zu unpräzise, in manchen Situationen fehlte noch die Spritzigkeit.

FC Bayern verpatzt zweite Hälfte: BVB trifft direkt nach Wiederanpfiff

Kurz nach dem Wechsel ging Dortmund mit der ersten Aktion in Führung. Nach einem Fehlpass von Thiago und auf Vorarbeit von Sancho traf Paco Alcacer von der Strafraumgrenze.

Die Münchner leisteten sich nach dem Rückstand immer wieder einfache Ballverluste und brachten damit die BVB-Angreifer in gefährliche Situationen.

Erst nach einer Chance von Goretzka (scheiterte an Hitz/55.) fanden die Münchner wieder besser ins Spiel und hatten die riesige Doppelchance zum Ausgleich. Coman scheiterte freistehend mit seinem Kopfball am stark reagierenden Hitz, den Nachschuss von Thomas Müller rettete Manuel Akanji kurz vor der Linie (beide 58.).

Tätlichkeit? Joshua Kimmich über seinen Tritt gegen Jadon Sancho

Die Intensität nahm nun zu. Die Bayern erhöhten den Druck, der BVB lauerte auf Konter und schloss einen durch Sancho erfolgreich ab. Glück hatte Nationalspieler Joshua Kimmich, als er nach einem unnötigen Tritt auf den Fuß von Sancho (76.) nur Gelb sah. "Ich war sauer, dass ich Gelb bekommen habe. Das war keine Absicht. Ich wollte den Ball mit der Sohle holen", sagt Kimmich bei DAZN.

SID om er jl