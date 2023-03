Graffiti-Kunstwerk im Bayern-Style

Eric Maxim Choupo-Moting feiert seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern mit einem selbstgemachten Graffiti. Thomas Müller und andere Fans sind verzückt.

München – Was für eine Woche für Eric Maxim Choupo-Moting. Der Stürmer verlängerte erst seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2024 und zahlte wie schon so oft zuvor in dieser Saison das Vertrauen mit einem Tor beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart zurück. Im Zuge seiner Vertragsverlängerung offenbarte Choupo noch ganz andere Vorzüge, der Kameruner verzückte die Fans als Graffiti-Künstler.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 33 Jahre), Altona, Hamburg Verein: FC Bayern München Vertrag bis: Sommer 2024 Marktwert: 6 Millionen Euro

Choupo-Moting zelebriert neuen Vertrag mit Graffiti-Kunstwerk im Bayern-Style

Choupo-Moting ist seit Wochen im System von Trainer Julian Nagelsmann als Stoßstürmer gesetzt. In Stuttgart verwertete der mit 33 Jahren älteste Feldspieler im Bayern-Kader eine Traumkombination von Jamal Musiala und Thomas Müller eiskalt zum zwischenzeitlichen 2:0 und ließ dem Torwart im kurzen Eck keine Chance. Es war bereits sein 16. Saisontor im 25. Pflichtspiel - eine herausragende Quote.

Der Lohn für Choupo-Moting ist eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags bis 2024 inklusive einer dicken Gehaltserhöhung. Die Bayern wissen nach dem Abgang von Super-Stürmer Robert Lewandowski im Sommer, was sie an Choupo haben. „Ich bin super happy, länger zu bleiben und mit dem Club weiterhin viel Spaß zu haben. Ich fühle mich sehr wohl hier, auch meine Familie fühlt sich wohl in München, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt“, zeigte sich der Stürmer glücklich nach der Vertragsunterschrift, die er als Graffiti-Künstler zelebrierte.

+ Graffiti-Künstler Choupo-Moting präsentiert sein Bayern-Meisterwerk. © FC Bayern/Twitter

Choupo-Moting verzückt als Graffiti-Künstler: „Kann man bei ihm Bilder in Auftrag geben?

Choupo-Moting zeigte neben seiner Torgefahr nämlich ein ganz anderes Talent und malte ein großes Graffiti, wie auf Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken des FC Bayern und des Spielers zu sehen ist. Der gebürtige Hamburger sprühte auf ein großes Plakat die Worte „Choupo, 2024, Bayern“. Vor dem Graffiti-Bild posiert er mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Choupo-Moting als „Künstler am Ball“ bezeichnete - ein passender Vergleich.

„Ja, er hat es komplett selbst gemacht!“, jubelte der FC Bayern auf seinem Twitter-Acount. Die Fans sind von Choupos künstlerischen Fähigkeiten mehr als beeindruckt. „Kann man bei ihm Bilder in Auftrag geben?“, will eine Userin wissen. „Er hat nicht nur eine fußballerische Qualität“, stellt ein Fan fest.

FC Bayern: Thomas Müller reagiert auf Choupo-Graffiti

Auf Instagram verdiente sich das Choupo-Graffiti einen Daumen nach oben von Thomas Müller. „Let’s go Eric - ich freue mich 🤩 😍🔥 dein Thomas“, schreibt der Bayern-Anführer außerdem. Auch Ex-Bayern-Profi Corentin Tolisso, der vergangenen Sommer zu Olympique Lyon zurückgekehrt war, ist begeistert: „Yeeeeeeeeeeeaaaaaaahhhhh 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥“.

Am Mittwoch (8. März) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain will Choupo-Moting wieder treffen. Im Viertelfinale vor zwei Jahren (2:3, 1:0) konnte Choupo gegen seinen Ex-Klub in beiden Duellen einnetzen, das Aus aber nicht verhindern. Auf der anderen Seite kündigt PSG-Superstar Mbappé einen Dreierpack an. (ck)

Rubriklistenbild: © FC Bayern/Twitter