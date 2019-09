Live-Übertragung des FC Bayern könnte heute ausfallen - Fans droht große Enttäuschung

Es ist das erste Spiel des FC Bayern in der diesjährigen Champions-League-Saison. Doch zahlreiche Fans könnten beim Anpfiff um 21 Uhr enttäuscht werden.

Heute Abend empfängt der FC Bayern die Mannschaft von Roter Stern Belgrad - und die Möglichkeiten, die Spiele der diesjährigen Champions-League kostenlos zu verfolgen sind sehr begrenzt. Umso bitterer für Fans ist daher die Nachricht, dass ein beliebtes Angebot heute ausfallen könnte.

FC Bayern: Liveübertragung der Champions League droht auszufallen - das ist der Grund

Streaming-Dienste übertragen die Partie des FC Bayern live oder als Teil einer Konferenzschaltung. Wo genau Sie das Champions-League-Spiel sehen können, zeigt tz.de*. Der Nachteil: Die Angebote sind in der Regel kostenpflichtig. Doch Fans können die Champions-League auch anders - und vor allem kostenlos - verfolgen: Der Bayerische Rundfunk darf einige Spiele pro Saison live auf B5 aktuell übertragen - so wie auch das heutige Spiel des FC Bayern gegen Belgrad. Doch dieses Angebot droht nun auszufallen.

Der Grund: Der Bayerische Journalisten-Verband und die Gewerkschaft Verdi haben Redakteure und freie Journalisten des Bayerischen Rundfunks zum Warnstreik aufgerufen. Die Maßnahme gilt für den gesamten Mittwoch - und hat bereits jetzt schon deutliche Auswirkungen auf das Programm: Statt B5 aktuell, Bayern 2 und BR Klassik lief am Mittwochmorgen das Programm von Bayern 3 im Radio. Auch das Morgenmagazin von ARD und ZDF fiel aus und wurde durch eine Aufzeichnung ersetzt.

FC Bayern: Fällt Champions-League-Spiel Warnstreik zum Opfer?

Wird nun auch die Champions-League-Übertragung Opfer des Warnstreiks? Berechtigten Grund zur Sorge gibt das Statement des Senders. Der BR versuche, die Auswirkungen auf das Programm so gering wie möglich zu halten, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag in München mit. Dennoch könne es zu Beeinträchtigungen im Ablauf oder zeitweisen Sendeausfällen kommen.

Bereits die Pressekonferenz des Spiels sorgte im Vorfeld für Aufregung: Denn neben Bayern-Trainer Niko Kovac war auch Manuel Neuer zu Gast,der sich zum DFB-Torhüter-Streit mit Marc-Andre ter Stegen äußerte, wie tz.de* berichtet.

