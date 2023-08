FC Bayern grätscht dem BVB wohl bei DFB-Star dazwischen

Von: Andre Oechsner

Der FC Bayern durchkämmt den Markt nach interessantem Personal, das für einen Wechsel infrage kommt. Ins Visier ist ein DFB-Star geraten, der schon beim BVB gefragt ist.

München/Dortmund – Der FC Bayern befindet sich in intensivem Austausch mit Inter Mailand. Gegenstand der Verhandlungen ist Benjamin Pavard, der sich mit dem italienischen Topklub schon länger über eine Zusammenarbeit einig sein soll. Deutschlands Fußballrekordmeister sucht deshalb nach einem Ersatz. Auf der Suche kollidieren die Interessen offenbar mit dem BVB.

Armel Bella-Kotchap Geboren: 11. November 2001 (Alter 21 Jahre), Paris Verein: FC Southampton Position: Innenverteidiger Marktwert: 20 Millionen Euro

FC Bayern holt sich Infos über Armel Bella-Kotchap ein

Der FC Bayern beschäftigt sich dem Vernehmen nach mit der Verpflichtung von Armel Bella-Kotchap (21). Darüber berichtet zumindest Sky. Dem Bezahlsender zufolge steht der Abwehrspieler auf der Münchner Liste für diesen Sommer, der FCB habe sich entsprechend Informationen eingeholt. Laut tz-Infos wird intern über die Personalie diskutiert.

Nichts Konkretes also, wie so oft in den vergangenen Tagen. Dass Bella-Kotchap, an dem in der Vergangenheit auch Eintracht Frankfurt interessiert war, in Gerüchte solcher Art verstrickt wird, liegt am bevorstehenden Abgang von Benjamin Pavard. In Italien war zu lesen, dass sich die Bayern und Inter Mailand bezüglich des Transfers des Weltmeisters von 2018 inzwischen einig sind.

Armel Bella-Kotchap (3 v. l.) steht beim FC Bayern und dem BVB auf der Liste. © IMAGO/Matthias Koch

Armel Bella-Kotchap könnte beim FC Bayern Benjamin Pavard beerben

Für Pavard sollen den Bayern Transfereinnahmen von fixen 30 Millionen Euro zustehen, durch verschiedene Bonuszahlungen kann sich die Summe um bis zu drei Millionen erhöhen. Die angebliche Abmachung: Die Bayern geben Pavard erst frei, nachdem ein Ersatz für den flexiblen Defensivspezialisten gefunden wurde.

Ob Bella-Kotchap der geeignete Kandidat ist? Die Bayern haben wohl eher ein anderes Profil im Kopf, suchen einen Spieler, der rechts wie in der Zentrale verteidigen kann. Bella-Kotchap ist spezialisiert auf die Zentrale und noch bis 2026 an den Premier-League-Absteiger FC Southampton gebunden, den er aber per Ausstiegsklausel (25 Mio. Euro) verlassen kann.

Nicht zum FC Bayern? Armel Bella-Kotchap liebäugelt mit dem BVB

In den Gesprächen mit einem potenziell aufnehmenden Klub soll Bella-Kotchap mit Borussia Dortmund zudem schon viel weiter sein. Zuletzt hieß es, der zweimalige deutsche Nationalspieler und WM-Fahrer könne sich eine Rückkehr ins Ruhrgebiet gut vorstellen. Bella-Kotchap durchlief seine gesamte Ausbildung beim VfL Bochum, für den er später im Profifußball debütierte.

Ein Spieler, der wesentlich besser ins Anforderungsprofil passt, ist Lutsharel Geertruida (Vertrag bis 2025) von Feyenoord Rotterdam. Mit dem 23-Jährigen und dessen Umfeld gab es nach tz-Informationen bereits vor Wochen Kontakt. Die Personalie Lukas Klostermann (27, RB Leipzig) ist nach tz-Infos nicht heiß. Ein Kandidat ist dagegen sicher raus: Wunschkandidat Kyle Walker (33) verlängert aller Voraussicht nach bei Manchester City. (aoe)