Rauschende Club-Nacht in München: Bayern- und BVB-Stars feiern gemeinsam

Von: Korbinian Kothny

Einige Profis des FC Bayern und von Borussia Dortmund ließen sich das Konzert von The Weeknd nicht entgehen. Im Anschluss wurde mit einem alten Bekannten gefeiert.

München – Keine drei Monate ist es her, dass der FC Bayern Borussia Dortmund die Deutsche Meisterschaft in letzter Sekunde entriss. Jamal Musiala rettete mit seinem Treffer in Köln kurz vor Schluss dem deutschen Rekordmeister zumindest halbwegs die Saison, während er den BVB ins Tal der Tränen schoss. Mittlerweile befinden sich beide Mannschaften in den letzten Zügen der Vorbereitung auf die kommende Saison.

The Weeknd Richtiger Name: Abel Makkonen Tesfaye Geboren: 16. Februar 1990 (33 Jahre alt) in Toronto Genre: R&B

FCB- und BVB-Stars feiern nach Weeknd-Konzert gemeinsam

Zwischenmenschlich scheint es aber trotz des knappen Meisterschaftsrennens zwischen den Spielern aus München und Dortmund zu stimmen. Wie die Bild berichtete, feierten einige Akteure beider Mannschaften am vergangenen Freitag zusammen in der bayrischen Landeshauptstadt.

Eric Maxim Choupo-Moting zeigte sich in Spendierlaune. © IMAGO/Ulrich Wagner

Anlass der Party: Das Konzert des kanadischen Popstars The Weeknd im Münchner Olympiastadion. Im Anschluss an die Veranstaltung war allerdings noch nicht Schluss für ein Teil der anwesenden FCB- und BVB-Akteure.

Auch David Alaba dabei: Ex-Münchner feiert mit alten Kollegen

Dem Bericht zufolge zogen die Münchner Jamal Musiala, Alphonso Davies, Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting, Josip Stanisic sowie die Dortmunder Mats Hummels und Marius Wolf danach noch in den Club „Lucky Who“ weiter. Die beiden BVB-Spieler haben eine Vergangenheit in München. Hummels wurde beim FC Bayern ausgebildet, während Wolf seine ersten Profischritte beim TSV 1860 machte.

Ebenfalls mit dabei im Münchner Szene-Club waren die BVB-Legenden Roman Weidenfeller und Patrick Owomoyela. Auch Real-Madrid-Star David Alaba feierte demnach mit der Gruppe. Die elitäre Clique machte es sich laut dem Bericht im abgesperrten VIP-Bereich gemütlich und ließ sich Champagner- und Vodka-Flaschen an den Tisch bringen.

Alaba feiert bis in den Morgen – Musiala verlässt Party als Erster

Hummels zog es dabei sogar auf die öffentliche Tanzfläche, wo der Weltmeister von 2014 zahlreiche Selfie-Wünsche erfüllt. Besonders spendabel zeigte sich wohl Choupo-Moting. Der derzeit verletzte Bayern-Stürmer gab wohl anderen Party-Gästen mehrere Runden Bier aus.

Party-König Alaba machte seinem Namen demnach alle Ehre und verließ um 4.30 Uhr als Letzter die Veranstaltung. Küken Musiala hingegen trat schon um kurz vor halb eins den Heimweg an. Vielleicht konnte Bambi auch deswegen beim Test gegen die AS Monaco am Montag mit einem herrlichen Treffer überzeugen. (kk)