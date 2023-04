FC Bayern baut Allianz Arena offenbar aus: Zahlreiche Sitzplätze werden zu Stehplätzen

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München plant offenbar den Ausbau der Allianz Arena und wandelt einige Sitzplätze in Stehplätze um.

München - Der FC Bayern München trägt seine Heimspiele seit der Saison 2005/06 in der Allianz Arena aus, eines der größten und mordernsten Stadien in ganz Deutschland. In der Arena finden 75.000 Menschen Platz bei Spielen der Fußball-Bundesliga. Nach Informationen der Bild plant der Verein nun aber, die Arena im Sommer auszubauen.

Verein FC Bayern München Gründung 27. Februar 1900 Mitglieder 300.000 (Stand 26. Februar 2023) Präsident Herbert Hainer

FC Bayern München plant Stadionausbau

Durch einen Umbau auf der Nordtribüne sollen in nationalen Wettbewerben insgesamt 77.000 statt bislang 75.000 Fans im Stadion Platz finden. Bislang gibt es lediglich auf der Nordtribüne Stehplätze. Das wird sich aber in Zukunft ändern, denn in den Ecken der Arena sollen aus 2.500 Sitzplätzen 4.500 Stehplätze werden. Der FC Bayern München gewinnt durch den Umbau also 2.000 neue Plätze hinzu.

Zuletzt war die Kapazität der Arena des deutschen Rekordmeisters 2015 erhöht worden. Damals stieg die maximale Zahl an Zuschauern um rund 4.000. Trotz der Aufstockung auf 77.000 Plätze bleibt die Allianz Arena auf Platz zwei der größten Stadien der Bundesliga. Spitzenreiter ist weiterhin der Signal Iduna Park, in dem Borussia Dortmund seine Heimspiele austrägt, der 81.365 Zuschauern Platz bietet.

Die Allianz Arena, Heimspielstätte des FC Bayern München. © allOver/TPH

Neben Spielen der Fußball-Bundesliga fanden seit der Eröffnung auch zahlreiche weitere Events in der der Allianz Arena statt. Dazu gehören Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft, Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, das Champions-League-Finale 2012, Partien der Fußball-Europameisterschaft 2021 und seit 2022 Spiele der US-amerikanischen National Football League.

FC Bayern München: Zahlreiche Events in Allianz Arena

Außerdem werden bei der EM 2024 mehrere Partien in der Allianz Arena ausgetragen und auch das Champions League-Finale 2025 findet im Münchener Stadtviertel Fröttmaning statt.

Die Arena war zunächst im Besitz des FC Bayern und 1860 München, später kaufte der deutsche Rekordmeister aber die Anteile der Gisinger und ist seitdem alleiniger Eigentümer. Der TSV 1860 München trug seine Heimspiele bis zum Saisonende 2016/17 in der Allianz Arena aus und spielt seitdem wieder im Stadion an der Grünwalder Straße. (smr)

