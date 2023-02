Bayern-Aufstellung in Gladbach: Nagelsmann mit drei Optionen für Coman

Von: Momir Takac

Dem FC Bayern droht in Mönchengladbach der Ausfall von Kingsley Coman. Trainer Julian Nagelsmann könnte mehrere Wechsel vornehmen.

München – Fans des FC Bayern, die Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (ab 15.30 Uhr bei tz.de im Live-Ticker) gelauscht haben, dürften eine Aussage des Trainers mit besonderer Zufriedenheit aufgenommen haben: Sadio Mané wird am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Star-Einkauf des Sommers, der seit November verletzt fehlt, wird schon bald wieder eine Option sein.

Aufstellung FC Bayern: Coman fällt gegen Borussia Mönchengladbach wohl verletzt aus

Doch das ist Zukunftsmusik. Für die Bayern, die in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden haben, steht am Samstag eine schwierige Aufgabe an. Sie treten bei Borussia Mönchengladbach an. Die Elf von Trainer Daniel Farke steckt in einer Krise und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Dass Gladbach für den Rekordmeister unangenehm ist, weiß auch Nagelsmann. „Letztes Jahr haben wir keine guten Spiele gemacht gegen Gladbach. Auch das san mia mia, das ist glaube ich ein guter Slogan, mit dem wir da hinfahren sollten“, sagte er.

Was das Personal betrifft, hat Nagelsmann die Qual der Wahl. Ihm stehen nahezu die gleichen Spieler zur Verfügung, wie beim Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Einzig hinter PSG-Siegtorschütze Kingsley Coman steht ein dickes Fragezeichen. Bild-Reporter David Verhoff meldete gar, dass der Franzose ausfällt. Coman sei an der Wade verletzt und fehlte im Geheimtraining des FC Bayern am Freitag.

FC Bayern: Nagelsmann stellt Gnabry Startelf-Einsatz in Aussicht

Nagelsmann hatte gesagt, er wolle das Abschlusstraining abwarten. Dieses scheint Coman nicht oder nur kurz absolviert zu haben. Ein Ausfall wäre bitter, da der Außenspieler aktuell eine prächtige Form hat. Ersetzt werden dürfte er durch Serge Gnabry, der zuletzt nur Einwechselspieler war. Ihm stellte der Coach des FC Bayern einen Startelf-Einsatz in Aussicht: „Ich gehe davon aus, dass Serge morgen spielen wird.“

Gut möglich, dass Nagelsmann gegen Gladbach auch auf der anderen Außenbahn frisches Personal aufbietet. Alphonso Davies könnte links Coman ersetzen, Gnabry auf rechts Joao Cancelo. Während in der Zentrale an Jamal Musiala kein Weg vorbeiführt, könnte Thomas Müller anstelle von Leroy Sané auflaufen.

FC Bayern gegen Mönchengladbach: Kimmich kehrt nach Gelbsperre zurück – Müller könnte Choupo-Moting ersetzen

Denkbar wäre auch, dass Nagelsmann Eric Maxim Choupo-Moting, der vor einer Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern steht, eine Pause gönnt. Dann würde Müller in die Spitze beordert und Sané bliebe in der Startelf. Klar ist: Joshua Kimmich, der am Donnerstag wegen des Todes seines Freundes Tim Lobinger im Training fehlte, kehrt nach abgesessener Gelbsperre auf die Sechs neben Leon Goretzka zurück.

In der Abwehr gibt es für den Trainer in Mönchengladbach keinen Handlungsbedarf. Yann Sommer hütet das Tor, davor agiert eine Dreierkette, die immer besser harmoniert. Vor allem Matthijs de Ligt hat sich fest gespielt, auf rechts hat Benjamin Pavard seine Form wiedergefunden. In der Zentrale ist Dayot Upamecano gesetzt, der wegen Beschwerden im Oberschenkel ein Bayern-Training aussetzte, aber am Samstag einsatzklar ist. „Da droht kein Ausfall“, sagte Nagelsmann. (mt)