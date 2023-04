Tuchel tüftelt am Geheimplan für ManCity mit Musiala und Cancelo – Choupo-Moting fit

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern braucht im Rückspiel gegen Manchester City ein Wunder. Dafür bastelt Trainer Thomas Tuchel an einem Aufstellungs-Geheimplan.

München – Mit einer halben Stunde Verspätung betraten die Stars des FC Bayern am Dienstagvormittag das Trainingsgelände an der Säbener Straße. Nach Thomas Tuchel und den Torhütern um Yann Sommer war Thomas Müller der erste, der trotz der so gar nicht frühlingshaften Temperaturen seine Arbeit antrat.

Name: Eric Maxim Choupo-Moting Geburtsdatum: 23. März 1989 (34 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 6 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Aufstellung gegen Manchester City: Tuchel-Geheimplan mit Cancelo und Musiala?

Ob Trainer Tuchel seine Mannen noch einmal vor dem Abschlusstraining eingeschworen hat? Besser ist‘s. Denn auch mit viel Wohlwollen scheint die Aufgabe am Mittwochabend in der Allianz Arena gegen Manchester City nach dem 0:3 im Hinspiel fast unlösbar. Die Münchner drohen zum dritten Mal in Folge das Halbfinale der Champions League zu verpassen.

Oder gelingt doch noch ein Wunder? So recht in der Luft lag es bei der Einheit am Dienstag jetzt nicht. Aber vielleicht ist genau das ein gutes Zeichen, hatte Tuchel doch vor dem Hoffenheim-Spiel (1:1) noch die Aggressivität gefühlt, die sein Team im Spiel dann gänzlich vermissen ließ.

Gelingt so das Wunder gegen City? Tuchel tüftelt am Geheimplan – Choupo-Moting fit

Immerhin: Eric Maxim Choupo-Moting ist wieder fit. Der Mittelstürmer, der zuletzt wegen Rücken- und Knieproblemen vier Partien verpasste, absolvierte das Abschlusstraining und dürfte daher eine Option für die Startelf sein. Serge Gnabry, der den Deutsch-Kameruner zuletzt vertreten hatte, bewarb sich jetzt nicht zwingend um einen Platz von Beginn an.

Choupo-Moting wird also aller Voraussicht nach gegen ManCity am Mittwochabend (21 Uhr) beginnen. Und sonst? Die Abwehr dürfte stehen. Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger und Matthijs de Ligt sind die einzigen Stars mit Normalform in den vergangenen Wochen. Zu Dayot Upamecano, der angeschlagen war und im Hinspiel so folgenschwer patzte, fehlen schlichtweg die Alternativen.

Wie stellt Thomas Tuchel seine Bayern gegen Manchester City auf? © IMAGO / Ulrich Wagner / Sven Simon

Tuchel-Geheimplan: Bayern-Aufstellung gegen City mit Cancelo an der Seite von Kimmich?

Gut möglich, dass Tuchel aber an einem Geheimplan tüftelt. So könnte Joao Cancelo an der Seite von Joshua Kimmich auf der Doppelsechs agieren. Der zuletzt ebenfalls enttäuschend Leon Goretzka könnte auf der Bank Platz nehmen. Dort könnten sich auch Kingsley Coman und Jamal Musiala wiederfinden.

Vorstellbar ist, dass Sadio Mané nach seiner Suspendierung inklusive Rekordstrafe direkt von Beginn an auflaufen wird. Auf dem rechten Flügel ist Leroy Sané aktuell gesetzt, ist er doch der einzige in der Offensive, von dem so etwas wie Torgefahr ausgeht. Zum Thema Geheimplan könnte aber auch passen, dass Tuchel anstatt Choupo-Moting auf Musiala als falsche Neun setzt, sollte der 34-Jährige doch nicht hundertprozentig einsatzfähig sein.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen Manchester City

Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Cancelo, Kimmich – Sané, Müller, Mané – Choupo-Moting (Musiala)

Egal, wen Thomas Tuchel am Mittwochabend gegen ManCity aufbieten wird, eins steht fest: Die Bayern brauchen Tore. Am besten vier davon – und natürlich kein Gegentor. Aber ob das gegen die Truppe von Pep Guardiola mit Über-Stürmer Erling Haaland gelingt? Geheimplan hin oder her, die Chancen auf das CL-Halbfinale stehen für die Bayern nicht sehr hoch. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak