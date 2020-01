Vorstellung von Alvaro Odriozola: Warum gibt‘s keine Kaufoption, Brazzo? PK im Live-Ticker

FC Bayern: Alvaro Odriozola wird für ein halbes Jahr von Real Madrid ausgeliehen. Der Neuzugang wird von Hasan Salihamidzic vorgestellt. Die PK im Live-Ticker.

Alvaro Odriozola wechselt auf Leihbasis von Real Madrid zum FC Bayern

Hasan Salihamidzic spricht auf der Pressekonferenz über den 24-Jährigen

München - Der FC Bayern hat endlich den von Hansi Flick geforderten Rechtsverteidiger verpflichtet. Alvaro Odriozola kommt auf Leihbasis von Real Madrid an die Säbener Straße. Eine Kaufoption hat der Deutsche Rekordmeister offenbar nicht.

„Nach internen Gesprächen haben wir beschlossen, dem Wunsch unseres Cheftrainers Hansi Flick nach Verstärkung für die Defensive zu entsprechen und uns gemeinsam für Alvaro Odriozola entschieden“ wird Karl-Heinz Rummenigge in der Pressemitteilung zitiert: „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung und bedanken uns bei den Verantwortlichen von Real Madrid für die sehr freundschaftlichen und partnerschaftlichen Gespräche.“

Auch Sportchef Hasan Salihamidzic zeigt sich zufrieden mit der Neuverpflichtung, die am Mittwochvormittag direkt schon mit der Mannschaft trainierte. „Wir sind überzeugt, dass Alvaro Odriozola unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten helfen wird. Ich bin froh, dass wir so einen Außenverteidiger gefunden haben“, sagt Brazzo.

Ab 14.30 Uhr hat der FC Bayern zu einer Pressekonferenz eingeladen, auf der der Neuzugang vorgestellt wird. Man darf gespannt sein, ob noch weitere Details zum Leihgeschäft bekanntgegeben werden. Odriozola trainierte am Mittag schon mit der Mannschaft.

Der 24-Jährige lief in dieser Spielzeit bislang in lediglich fünf Pflichtspielen für die Königlichen von Real Madrid auf. Das spanische Nationaltrikot zog er insgesamt vier Mal und erzielte dabei einen Treffer. 2018 überwies Real für den Rechtsverteidiger 30 Millionen an Real Sociedad San Sebastian.

Am Mittwoch vermeldeten die Bayern zudem einen weiteren fixen Transfer. Nicolas Kühn wechselt im Winter nach München und wird ebenfalls zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen. Der Youngster kommt von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße.

Damit nimmt der Kader des FC Bayern* für die Rückrunde weiter Konturen an. Bis zum 31. Januar ist das Transferfenster noch offen. Ergibt sich vielleicht noch ein weiterer Deal? Leroy Sané* wird vermutlich erst im Sommer nach München wechseln. Zumindest sieht es aktuell danach aus.

