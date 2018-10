Live-Ticker: El Clásico ohne Messi und Ronaldo - So beginnen Barca und Real

Der El Clásico wird auf der ganzen Welt geschaut. Das Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid erfreut sich großem Interesse. Alle Infos im Live-Ticker.

FC Barcelona - Real Madrid -:- (-:-); Anpfiff: 16.15 Uhr

FC Barcelona: 1 ter Stegen - 20 S. Roberto, 15 Lenglet, 3 Pique, 18 Jordi Alba - 5 Busquets, 4 Rakitic, 8 Arthur - 12 Rafinha, 9 Suarez, 7 Coutinho Real Madrid: 25 Courtois - 6 Nacho, 5 Varane, 4 Ramos, 12 Marcelo - 14 Casemiro, 8 Kroos, 10 Modric, 22 Isco - 9 Benzema, 11 Bale Tore: - Schiedsrichter: José Sánchez Martínez

15.49 Uhr: Wie wird ein Clasico ohne Messi und Ronaldo? Viele sagen, es würde lahm werden und keine Extravaganz mehr enthalten. Wir behaupten, dass es ein rassiges Spiel wird. Einige Tore wird es wohl auch geben.

15.21 Uhr: Die Aufstellungen der Teams sind da:

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie zwischen FC Barcelona und Real Madrid. Alle Informationen zum El Clásico finden Sie hier.

Barcelona - Ohne Lionel Messi (Armbruch), ohne Cristiano Ronaldo (zu Juventus Turin gewechselt) - ist dann der El Clásico überhaupt noch was wert? Und ob! Das Prestige-Duell zwischen den Katalanen und den Hauptstädtern wird weltweit über die Bildschirme flimmern. Der Champions-League-Sieger ist beim Meister im Camp Nou zu Gast. Und auch wenn es erst der zehnte Spieltag der Saison ist, ist es für einen schon ein Endspiel: Julen Lopetegui steht tief in der Kritik. Der Real-Coach schaut auf einen schlechten Start zurück.

Peinliche Pleiten in der Primera Division sowie eine Niederlage in der Champions League bei ZSKA Moskau - es kriselt in Madrid. Mit dem Sieg in der Königsklasse gegen Viktoria Pilsen hielt Lopetegui sich noch im Amt. Doch bekanntlich sind Madrid-Trainer schon wegen besserer Leistungen rausgeschmissen worden. Das Spiel wird also auch im Nachhinein für viel Zündstoff sorgen - auch ohne Messi und Ronaldo.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie den Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

