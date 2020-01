Trainer-Beben: Barca Coach Valverde „wartet auf Vertragsauflösung“ - übernimmt ein Bayern-Kandidat? 

Ernesto Valverde ist wohl nicht mehr Trainer des FC Barcelona. Der Spanier habe seinen Kredit bei den Katalanen verspielt. Wer wird sein Nachfolger?

Update vom 13. Januar, 23.11 Uhr:

Die Uhr von (Noch-)Barca-Trainer Ernesto Valverde scheint abgelaufen. „Es ist nicht der schönste Moment für einen Trainer, aber er wartet auf die Auflösung seines Vertrages“, sagte Valverdes Berater Inaki Ibanez am Montagabend nach Gesprächen in der Geschäftsstelle der Katalanen.

Schon zuvor hatte sich die Ablösung seines Klienten nach zweieinhalbjähriger Amtszeit und rund sechs Monate vor Ablauf seines Vertrages abgezeichnet (siehe Erstmeldung).

Erstmeldung vom 13. Januar, 20 Uhr: Ernesto Valverde bei Barca vor dem Aus

Barcelona - Der FC Barcelona ist Tabellenführer der spanischen Liga (punktgleich mit Real Madrid) und qualifizierte sich ohne Niederlage fürs Achtelfinale der Champions League. Klammert man die Niederlage im Supercup gegen Atletico Madrid aus, haben die Katalanen seit dem 2. November (3:1 in Levante) nicht mehr verloren. Bei den Blaugrana ist man dennoch nicht zufrieden - und trennte sich daher übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge von Coach Ernesto Valverde.

Ausschlaggebend für Valverdes Aus sei neben der Ausbeute in der Liga, in der Barca sieben von 19 Spielen nicht gewinnen konnte (vier Remis, drei Niederlagen) vor allem eben jene Partie gegen Atletico vergangene Woche.

Nach Informationen der in Barcelona ansässigen Sportzeitung Mundo Deportivo habe es am Nachmittag ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Josep Maria Bartomeu und Valverde gegeben, in dem über die unmittelbare Zukunft des 55-Jährigen entschieden wurde. Dabei soll Valverde die Art und Weise kritisiert haben, in der die Klubbosse zuletzt mit Barca-Legende und Trainer-Kandidat Xavi verhandelten. Valverde, der 2017 das Amt an der Seitenlinie des Camp Nou übernahm, habe erst aus den Medien erfahren, dass Barca Xavi als neuen Coach favorisiere.

Trainer-Beben in Barcelona: Valverde raus? Wunschlösung Xavi sagt ab

Der 133-fache Nationalspieler Spaniens sagte Barcelona am Wochenende allerdings ab - zumindest für den Moment. Der 39-Jährige wolle bis zum Saisonende Trainer von Al-Sadd, für die er zuvor bereits als Spieler aktiv war, bleiben. Im Sommer könne sich Xavi dann allerdings ein Engagement bei seinem Jugendklub vorstellen.

Weil auch Ronald Koeman, Trainer der niederländischen Nationalmannschaft und ebenfalls Ex-Barca-Profi, aktuell nicht zur Verfügung steht, gilt der auch beim FC Bayern gehandelte Mauricio Pochettino als Favorit der Vereinsführung - auch wenn dieser keinen hohen Kredit bei den Fans des spanischen Meisters hat.

FC Barcelona feuert wohl Valverde: Pochettino Topkandidat - Henry ein Thema?

Der Ex-Trainer von Tottenham Hotspur war vor seiner Zeit in England Spieler und Trainer bei Barcas Stadtrivale Espanyol. Bei diesem war einst allerdings auch Valverde unter Vertrag. Ob Pochettino generell überhaupt Interesse an einem Engagement habe, ist fraglich.

Die spanische Zeitung Sport bringt zudem Thierry Henry als Kandidaten ins Spiel. Henry war von 2007 bis 2010 für die Blaugrana aktiv, unterschrieb jüngst allerdings erst einen Vertrag bei MLS-Klub Montreal Impact. Wie das Blatt weiter berichtet, gehöre neben Pochettino auch Gabi Milito (aktuell Coach von Estudiantes de la Plata und früherer Barca-Profi) und insbesondere Quique Setien (bis 2019 Trainer von Betis Sevilla und trotz seiner 61 Jahre ein im Profifußball eher unbeschriebenes Blatt) zum Kandidatenkreis.

as

Rubriklistenbild: © dpa / Manu Fernandez