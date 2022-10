FC Augsburg - FC Bayern im Live-Ticker: München-Schreck plant dritten Heimsieg gegen Rekordmeister

Von: Patrick Mayer

Teilen

Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann. Hier am 17. September bei der Bundesliga-Pleite in Augsburg. © IMAGO / MIS

Der FC Bayern tritt in der 2. Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg an – ohne Kapitän Manuel Neuer. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend hier im Live-Ticker.

DFB-Pokal : FC Augsburg - FC Bayern -:- (-:-), heute, 20.45 Uhr

: FC Augsburg - FC Bayern -:- (-:-), heute, 20.45 Uhr Julian Nagelsmann macht Ansage: FCB-Trainer fordert Gewinn des Pokalwettbewerbs.

macht Ansage: FCB-Trainer fordert Gewinn des Pokalwettbewerbs. Manuel Neuer fehlt: Münchner müssen auf verletzten Kapitän verzichten.

fehlt: Münchner müssen auf verletzten Kapitän verzichten. Verfolgen Sie das bayerische Derby im DFB-Pokal heute Abend hier im Live-Ticker.

FC Augsburg - FC Bayern -:- (-:-), heute, 20.45 Uhr

Aufstellung Augsburg: - Aufstellung Bayern: - Tore: -

Augsburg/München - Der Klub ist mittlerweile so etwas wie ein „Angstgegner“ des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters: Der FC Augsburg empfängt den FC Bayern an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) zur 2. Runde im DFB-Pokal. Die Fuggerstädter gewannen die letzten beiden Liga-Heimspiele gegen die Münchner (1:0, 2:1).

„Augsburg hat es extrem gut gemacht. Sie werden sicherlich auch morgen mit einer hohen Körperlichkeit und Wucht, mit simplen Abläufen und einem sehr hohen Pressing spielen“, sagte FCB-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz zum Pokalspiel beim FCA: „Sie haben es gut gemacht, mit vier echten Stürmern gespielt. Ich gehe davon aus, dass sie es von der Idee her sehr ähnlich machen werden wie im Bundesliga-Spiel. Warum auch nicht? Das wird uns fordern, körperlich auf ein gleiches Niveau zu kommen. Das Angriffspressing und Gegenpressing von Augsburg war sehr, sehr gut, unglaublich aktiv.“

Julian Nagelsmann macht Ansage: FCB-Trainer fordert Gewinn des Pokalwettbewerbs

Drei Pleiten in Folge in Augsburg? Für die Bayern ist das keine Option, mehr denn je nicht. Sie wollen nach dem furiosen 5:0 (2:0) im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg vor der Fußball-WM 2022 in Katar (ab 20. November) ihre Vormachtstellung im deutschen Fußball festigen, nachdem sie in den vergangenen Wochen wiederholt ergebnistechnisch gekriselt hatten.

Es ist natürlich ein Thema, dass wir auf keinen Fall ein drittes Mal in Folge in der zweiten Runde ausscheiden wollen.

„Es ist natürlich ein Thema, dass wir auf keinen Fall ein drittes Mal in Folge in der zweiten Runde ausscheiden wollen“, erklärte Nagelsmann und bekräftigte: „Wir haben schon die Ambition, den DFB-Pokal zu gewinnen. Morgen müssen wir gegen Augsburg gewinnen, das ist unser Job.“

Manuel Neuer fehlt: Münchner müssen auf verletzten Kapitän verzichten

Bei diesem Job wird allerdings Bayerns Kapitän Manuel Neuer erneut fehlen, den 36-jährigen Weltmeister plagt nach wie vor eine schmerzhafte Schultereckgelenkprellung.

„Bei Manu (Neuer) ist es so, dass er nach wie vor Schmerzen hat, so wie ich es vor dem Spiel gegen Freiburg auch schon gesagt habe. Da ist jetzt mal das Wochenende mit Hoffenheim angepeilt. Aber dann werden wir auch kurzfristig entscheiden. Jedes Spiel, was zu früh ist, wirft ihn natürlich wieder zurück“, sagte der Münchner Trainer: „Deswegen muss man ein gutes Fingerspitzengefühl haben. Das kann am Ende nur er entscheiden, mit seiner großen Erfahrung. Er kennt seinen Körper am besten, wann es wieder zu einhundert Prozent geht. Da werden wir kein Risiko eingehen, was eine längere Ausfallzeit nach sich ziehen könnte.“

Im Video: FC Bayern – Julian Nagelsmann fordert DFB-Pokal-Sieg

Ungeachtet davon arbeitet Augsburg an der nächsten Überraschung – zumindest nach eigenen Vorstellungen. „Es ist ein anderer Wettbewerb, ein anderes Spiel. Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Zuletzt haben wir es zweimal geschafft, die Bayern zu Hause zu besiegen. Das versuchen wir wieder. Das wird eine ordentliche Aufgabe“, meinte FCA-Coach Enrico Maaßen: „Aber wir haben ein volles Stadion. Wir brauchen wieder diese positive Energie und viel Leidenschaft. Dann ist es möglich, die Bayern auch ein drittes Mal zu schlagen.“

FC Augsburg - FC Bayern im Live-Ticker: 2. Runde im DFB-Pokal steht an

Er forderte jene Zweikampfstärke sowie das entschlossene Pressing und Umschaltspiel ein, mit dem sein Team zuletzt dem FC Bayern richtig wehtat. „Das wird auch diesmal das Entscheidende sein, dass wir gegen den Ball wenig zulassen und sie weit weg halten von unserem Tor“, sagte Maaßen. Bei dieser Mission kann die gesetzte Innenverteidigung mithelfen, Kapitän Jeffrey Gouweleeuw und Abwehrspieler Maximilian Bauer kehren nach Gelbsperre in der Fußball-Bundesliga zurück. Stammtorwart Rafal Gikiewicz fehlt indes wegen Oberschenkelproblemen.

Verfolgen Sie das bayerische Derby im DFB-Pokal an diesem Mittwochabend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)