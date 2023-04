Fan-Ansturm: FC Schalke 04 vor „Heimspiel“ bei der TSG Hoffenheim

Von: Nils Wollenschläger

Der FC Schalke 04 gastiert am Sonntag (9. April) bei der TSG Hoffenheim. Lesen Sie hier, warum die Gelsenkirchener ein gefühltes Heimspiel haben werden:

Der FC Schalke 04 will am Sonntag bei der TSG Hoffenheim wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Dabei können sich die Königsblauen auf ihre Fans verlassen. Denn: In Sinsheim wird der Tabellenvorletzte ein gefühltes Heimspiel haben.

FC Schalke 04 vor „Heimspiel“ bei der TSG Hoffenheim – alle Infos hierzu finden Sie bei HEIDELBERG24.

Anstoß in der Sinsheimer PreZero-Arena ist am Sonntag um 19:30 Uhr. (nwo)