Vorwurf der Korruption: Platini verhört - Blatter belastet Ex-UEFA-Präsident schwer

Der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini wurde festgenommen. Der Grund soll die Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 nach Katar sein.

Update 19.05 Uhr: Noch am frühen Abend war aus dem Lager von Michel Platini zu hören gewesen, dass man sich angesichts der Korruptionsvorwürfen gegen den ehemaligen Uefa-Präsidenten „zuversichtlich“ zeige und sich der Franzose laut seinem Berater „nichts vorzuwerfen habe“.

Nun aber hat sich Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter erneut zu der Causa Platini geäußert und den 63-Jährigen schwer belastet. „Ich kann nur das wiederholen, was ich schon gesagt und geschrieben habe. Platini hat mich angerufen und mir gesagt, dass er eine Unterhaltung mit Nicolas Sarkozy im Élysée hatte und dass er und seine Freunde aus nationalen wirtschaftlichen Interessen für Katar stimmen könnten“, sagte Blatter der französischen Zeitung „L'Equipe“ und bekräftigte damit seine Vorwürfe.

Update um 16.28 Uhr: Nach seiner Vernehmung im Rahmen der Korruptionsuntersuchungen rund um die Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar hat der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini erneut jegliche Schuld von sich gewiesen. Platini habe "sich nichts vorzuwerfen und absolut nichts falsch gemacht", heißt es in einer über seinen Anwalt William Bourdon verbreiteten Erklärung: "Michel Platini ist gelassen und präzise, er beantwortet alle Fragen. Auch jene zur Vergabe der EURO 2016, und er hat nützliche Erläuterungen gegeben." Er sei auch nicht "verhaftet", sondern lediglich als "Zeuge vernommen" worden.

Ehemaliger UEFA-Präsident Michel Platini festgenommen

Erstmeldung vom 18. Juni, 10.52 Uhr: Paris - Anfang Juni ätzte Michel Platini noch gegen FIFA-Präsident Infantino und brachte sich damit selbst wieder ins Gespräch - nun steht der Franzose ungewollt im Mittelpunkt. Es geht mal wieder um die umstrittene WM-Vergabe an Katar.

Der für alle Fußballaktivitäten gesperrte frühere UEFA-Präsident Platini ist laut einem Agenturbericht von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Hintergrund sei eine Ermittlung zu der umstrittenen WM-Vergabe nach Katar, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Justiz-Quellen. Die zuständige Staatsanwaltschaft war drei Tage vor Platinis 64. Geburtstag zunächst nicht für eine Bestätigung zu erreichen.

Ex-UEFA Präsident Platini festgenommen: Vorwurf der Korruption

Platini war von der FIFA-Ethikkommission 2015 zunächst für acht Jahre für alle Fußball-Aktivitäten gesperrt worden, der Bann wurde später auf vier Jahre reduziert. Grund war eine dubiose Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken, die er 2011 von Ex-FIFA-Chef Joseph Blatter erhalten hatte. Laut Blatter und Platini handelte es sich um eine verspätete Honorarzahlung für Platinis FIFA-Arbeit in den Jahren 1998 bis 2002.

Laut Medien wird der ehemalige Kapitän der französischen Nationalmannschaft in den Räumlichkeiten der Anti-Korruptions-Abteilung der Kriminalpolizei im Pariser Vorort Nanterre verhört. Es bestehe der Verdacht der „aktiven und passiven Korruption“.

Platini galt vor seiner Sperre als Favorit auf die Nachfolge von Blatter als FIFA-Präsident. Nach seinem Ausschluss setzte sich überraschend sein ehemaliger enger Vertrauter Gianni Infantino bei der Wahl zum Weltverbands-Boss durch. Platinis Sperre läuft im Oktober 2019 aus. Ob der ehemalige Weltklasse-Spieler wieder in die Sportfunktionärswelt zurückkehren kann, ist nun offener denn je.

Währenddessen läuft in Platinis Heimat die Frauen-WM - Deutschland steht nach drei Siegen in der Gruppenphase im Achtelfinale.

