Ex-Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz feiert mit 41 Jahren seine 16. Meisterschaft

Von: Johannes Skiba

Der frühere FC-Bayern-Torjäger Roque Santa Cruz wurde am Wochenende mit seinem Klub Libertad in seiner Heimat Paraguay mit 41 zum insgesamt 16. Mal Meister.

Asunción – In Paraguay ist der frühere Spieler des FC Bayern München, Roque Santa Cruz, ein nationaler Fußballheld. Seit 2016 spielt der Stürmer wieder in seiner Heimat und sammelt auch noch mit 41 Jahren fleißig Titel ein. Dazu gehört der Südamerikaner zu den letzten sieben aktiven Profis, die an der WM 2002 teilnahmen. In der Nacht von Samstag (20. Mai) auf Sonntag (21. Mai) sicherte er sich nun mit seinem Klub Libertad gegen seinen Ex-Klub und den Rekordmeister Paraguays durch einen 1:0-Sieg, bei dem er kurz vor Ende der Partie eingewechselt wurde, drei Spieltage vor dem Ende der Hinrunden-Meisterschaft den 16. Meistertitel seiner historischen Karriere.

Roque Santa Cruz Geboren: 16. August 1981 in Asunción, Paraguay Aktueller Verein: Club Libertad Asunción Position: Mittelstürmer

Santa Cruz ist ein wichtiger Einfluss für die Zukunft des Fußballs in Paraguay

Der Ex-Bayern-Angreifer Roque Santa Cruz ist bei seinem Verein Libertad aus der Hauptstadt Asunción ein wichtiger Baustein. Auch wenn der dreimalige Torschützenkönig der Primera División Paraguays in den bislang 19 Partien der Meisterschaft in diesem Jahr noch keinen Treffer erzielte, meist nur als Joker eingesetzt wird und aufgrund einer Verletzung sechs Ligaspiele verpasste, ist seine Führungsrolle innerhalb der Mannschaft enorm wichtig. Nach dem Sieg gegen Olimpia lobte Santa Cruz beim paraguayischen Sportsender Tigo Sports die jungen Spieler, für die er als eine Art Mentor agiert, ausdrücklich: „Dieser Titel ist etwas ganz Besonderes, weil wir ihn mit Jungs erreicht haben, die gerade ihre ersten Schritte gehen. Ich denke, wir sind das beste Team. Das haben wir während der gesamten Meisterschaft bewiesen. Es ist eine Auszeichnung, es drei Spieltage vor dem Ende der Meisterschaft geschafft zu haben.“

Der positive Einfluss von Santa Cruz auf die jungen Talente Paraguays wird von den Youngsters dankend angenommen. Julio Enciso (19), der aktuell in der Premier League bei Brighton für Furore sorgt, betonte immer wieder den Wert von Roque Santa Cruz für seine persönliche Entwicklung, obwohl beide nur ein halbes Jahr zusammen bei Libertad zusammen kickten. Aktuell stehen mit dem zentralen Mittelfeldspieler Diego Gómez (20) und Offensivakteur Enso González (18) zwei weitere vielversprechende Talente unter den Fittichen des Altstars.

Roque Santa Cruz feiert mit seinem Teamkollegen Iván Piris den Gewinn der Apertura-Meisterschaft mit Libertad. © Screenshot/Twitter Club Libertad Asunción

Früherer FC-Bayern-Spieler Santa Cruz feierte seine erste Meisterschaft vor 25 Jahren

Allerdings ist es für den ehemaligen FC-Bayern-Profi in Paraguay ein wenig leichter, einen Meistertitel zu gewinnen als beispielsweise zu seiner Zeit in München, wo er sich mit dem FCB fünfmal zum Meister krönen konnte. Denn in seinem Heimatland werden gleich zwei Meisterschaften in einem Jahr ausgespielt. Die Hinrunden-Meisterschaft, die sogenannte Apertura, wird in der Regel von Ende Januar bis Anfang Juni ausgetragen. Die Rückrunden-Meisterschaft, die Clausura genannt wird, startet im Juli und endet vor dem südamerikanischen Hochsommer spätestens Anfang Dezember. Somit hat Santa Cruz gleich zweimal im Jahr die Chance, sich die begehrte Trophäe zu sichern. Dazu treffen am Ende der regulären Saison die beiden Meisterschafs-Gewinner aufeinander, um einen weiteren Titel auszuspielen.

Diese Saison-Planung ist in Südamerika, wie beispielsweise auch in Uruguay oder Ecuador, auch heute noch üblich. Allerdings orientieren sich immer mehr Fußballnationen, wie zum Beispiel Brasilien und Chile, an dem europäischen Modell mit einer Meisterschaft und zwei Duellen pro Team in einer Saison.

Santa Cruz spielt mit prominentem Teamkollegen zusammen

Neben den fünf Meistertiteln mit dem FC Bayern gewann Roque schon vor seiner Zeit in Deutschland drei Meisterschaften in Paraguay – den ersten vor 25 Jahren als 16-jähriger Teenager. Dazu kommen seit seiner Rückkehr in sein Heimatland sechs Meistertitel mit seinem vorherigen Verein Olimpia und nun der zweite mit Libertad. Der Führende der Torschützenliste ist im übrigen Roques Teamkollege Óscar Cardozo, der lange Zeit bei Benfica Lissabon spielte, mit zehn Treffern – mit 40 Jahren ebenfalls in einem goldenen Fußballalter.

Die schmerzhafte Niederlage des FC Bayern gegen Leipzig (1:3) am Wochenende, bei der Uli Hoeneß leidend auf der Tribüne saß, dürfte Santa Cruz über die internationale Presse indes auch in Paraguay mitbekommen haben. Ob ihn das aber von einer mannschaftsinternen Meisterfeier abhalten konnte, ist unklar. (jsk)